Everli dostarczy zakupy z Kauflandu w 34 miastach

fot. zakupy z Kauflandu Everli dostarczy w 34 miastach

Od 7 lipca mieszkańcy kolejnych miast będą mogli zrobić zakupy w Kauflandzie z dostawą do domu przez Everli. Współpraca została poszerzona o sklepy m.in. w Chorzowie, Radomiu, Kielcach oraz Olsztynie. Dzięki usłudze produkty spożywcze klientów mogą być pod ich drzwiami nawet w ciągu trzech godzin od złożenia zamówienia.

Do tej pory zakupy przez internet za pośrednictwem aplikacji Everli mogli robić mieszkańcy 25 miast w całej Polsce. Od 7 lipca liczba lokalizacji oferujących tę usługę wzrośnie do 34. Na mapie zakupów on-line pojawią się: Chorzów, Kielce, Legionowo, Mysłowice, Olsztyn, Radom, Siemianowice Śląskie, Swarzędz oraz Wołomin, gdzie Kaufland posiada w sumie 10 marketów.

Klienci mogą wybierać spośród ponad 6200 produktów dostępnych na internetowych półkach Kauflandu. Zamówienia on-line można składać przez całą dobę, a dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku, a także w soboty w godzinach: 8:00 – 23:00 oraz w niedziele handlowe. Termin dostawy produktów można wyznaczyć nawet z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zamówienia dostarczane są w promieniu ośmiu kilometrów od wybranego marketu Kaufland. Standardowy koszt dostawy wynosi 9,90 zł.