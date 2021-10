Everli jeszcze nie jest rentowne. Strata to 0,5 mln zł

Spółka On Demand prowadząca platformę podaje, że restrykcje związane z epidemią koronawirusa miały pozytywny wpływ na popyt na usługi spółki, co przyczyniło się do szybkiego tempa aktywacji kolejnych miast i pozyskiwania nowych partnerów do współpracy, a w konsekwencji znaczącego wzrostu

przychodów ze sprzedaży.

Everli z niewielkim zyskiem operacyjnym





Spółka nie osiągnęła jeszcze progu rentowności, zatem wskaźniki finansowe nie są zadowalające. Spółka ma ujemny kapitał własny w wysokości 0,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 oraz niewielki zysk operacyjny w wysokości 0,2 mln zł za rok 2020. Spółka polega na finansowaniu ze strony spółki dominującej (S24 S.P.A.)

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych online. Teraz swoim zasięgiem obejmuje 34 miasta, m.in. Białystok, Bytom, Gdańsk, Gdynię, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Sosnowiec, Wrocław, Szczecin, Tychy, Warszawę, a także okolice stolicy: Piaseczno, Piastów. Klienci Everli mogą wybierać m.in. spośród sieci Kaufland, Carrefour, Auchan, Biedronka, Lidl, SPAR oraz E.Leclerc.

Wcześniej platforma działała pod nazwą Szopi.pl i Supermercato24.