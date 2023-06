Everli poleca się na wakacje. Usługa dostępna nie tylko w Polsce

Planując wyjazd w Polsce nad morze lub jezioro warto sprawdzić opcję zakupów z dowozem z Everli w Trójmieście, Olsztynie lub Elblągu. Z kolei spędzając lato w mieście, możemy skorzystać z tej opcji w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi. Co ważne, w ramach jednego konta w Everli można dodać aż do 10 adresów i korzystać wygodnie

z platformy, gdzie tylko chcemy.

Everli Plus jeszcze bardziej wygodne

Korzystanie z Everli na wakacjach może być jeszcze przyjemniejsze dzięki Everli Plus, czyli ofercie dla subskrybentów, która upoważnia do darmowych dostaw i ekskluzywnych promocji oraz ofert dostępnych tylko dla członków. Od 26 czerwca do 16 lipca Everli Plus będzie dostępne w promocyjnej cenie 144 zł zamiast 199 zł rocznie. Już ponad 50% klientów Everli korzysta z subskrypcji i robi zakupy kilkukrotnie częściej.

Przez ponad 4 lata Everli było znani na polskim rynku jako Szopi. W lipcu 2020 roku dołączyło do włoskiej firmy Supermercato24 i tak powstało Everli — międzynarodowa platforma do zakupów spożywczych online. Firma posiadamy biura w Warszawie, Mediolanie i Weronie, a serwis działa w 61 włoskich prowincjach i 47 polskich miastach.