Everli Polska ze wzrostem zamówień o 1000 proc. Spółka pozyskała 100 mln USD na inwestycje

Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli Poland. Fot. materiały prasowe

Everli, zakończyła nową rundę finansowania serii C, która została poprowadzona przez grupę Verlinvest. - Ten zastrzyk finansowy pozwoli nam na jeszcze szybszy rozwój poprzez dotarcie do nowych miast i większe inwestycje marketingowe i technologiczne, a także przyspieszy rozwój różnych modeli operacyjnych – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli Poland.

Spółka poinformowała, że liczba zamówień Everli Polska w lutym 2021 r. wzrosła o 1000 proc. rdr.

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych online. Usługa ma pięciokrotnie większą liczbę dziennych zamówień niż rok temu. Zakończona właśnie nowa runda inwestycyjna o wartości 100 mln USD, pozwoli firmie rozwijać lokalne rynki i kontynuować międzynarodową ekspansję. Ostatnia runda jest największą jak dotąd rundą finansowania Everli.

Aplikacja Everli pozwala klientom wybrać swój supermarket i zamawiać produkty z dostawą na określoną godzinę, nawet tego samego dnia przez dedykowanego Szopera. Zakupy są dostarczane bezdotykowo, a wszystkie metody płatności mają formę bezgotówkową.

Od początku 2020 roku zasięg usług Everli objął 23 miasta, m.in. Białystok, Bytom, Gdańsk, Gdynię, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Sosnowiec, Wrocław, Szczecin, Tychy, Warszawę, a także okolice stolicy: Piaseczno, Piastów. To oznacza, że usługa jest już w zasięgu ok. 9 milionów mieszkańców Polski. Klienci Everli mogą wybierać spośród sieci Kaufland, Carrefour, Auchan, Biedronka, Lidl, SPAR oraz E.Leclerc. W ciągu najbliższych miesięcy do platformy dołączą kolejni partnerzy.

- O dynamicznym rozwoju usługi Everli w Polsce świadczy zarówno procentowy wzrost liczby zamówień (w lutym 2021 było to 1000% rok do roku), ale również współpraca z kluczowymi partnerami biznesowymi. Od września 2020 klienci supermarketu Kaufland mogą dokonać zakupów online za pośrednictwem platformy Everli z dostawą nawet tego samego dnia. W listopadzie do grona partnerów platformy dołączyła również sieć SPAR – mówi Anna Podkowińska-Tretyn, dyrektor generalna Everli Poland.

- W przeciągu najbliższych tygodni uruchamiamy współpracę z pierwszym partnerem spoza kategorii dużych i znanych sieci spożywczych. Klienci Everli już niedługo będą mogli kupować lokalne rzemieślnicze produkty z internetowego targu PORA NA POLA. W ciągu najbliższych miesięcy dołączymy kolejnych partnerów. Wystartowaliśmy też z wiosenną odsłoną kampanii reklamowej obejmującej radio, Internet oraz outdoor - dodaje.

Model logistyczny Everli opiera się na braku stałych kosztów (brak scentralizowanych magazynów lub ciężarówek) oraz pracy ponad 600 dedykowanych Szoperów, którzy dostarczają całotygodniowe zakupy, kontaktując się z klientami bezpośrednio przed przybyciem, w celu ustalenia preferowanych zamienników dla brakujących w sklepach produktów. Everli działa też na obszarach o małej lub średniej gęstości, a które są niedoceniane przez innych dużych graczy spożywczych online.

Nowa runda finansowania serii C została poprowadzona przez grupę Verlinvest, przy udziale nowych inwestorów takich jak Luxor, DN Capital, C4 Ventures i Convivavilité Ventures oraz wsparciu dotychczasowych: FITEC (członek Fondo Italiano d'Investimento), 360 Capital Partners, Innogest i DIP.

Verlinvest to prywatna rodzinna firma inwestycyjna z siedzibą w Brukseli, z biurami w Nowym Jorku, Londynie i Singapurze.