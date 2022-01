Everli rozpoczyna współpracę z siecią b1

Dotychczasowymi partnerami marki w Polsce są Kaufland, Carrefour, Auchan, SPAR i Pora na Pola, których produkty są dostępne w Everli w cenach identycznych do tych, które są widoczne na półkach. W ofercie znajdują się również produkty ze sklepów Lidl, Biedronka oraz E.Leclerc.

W minionym roku marka rozszerzyła swoją ofertę na mniejsze miasta do 100 tys. mieszkańców.

Sklepy bi1, oprócz szerokiej oferty produktów spożywczych i przemysłowych, wyróżnia bogaty asortyment artykułów z segmentu zdrowej żywności (w tym ponad 500 artykułów bio do 5 złotych). Wszystkie sklepy bi1 mają certyfikat rolnictwa ekologicznego – BIO. Klienci sieci mają też możliwość zakupu wypiekanego na miejscu pieczywa bez konserwantów, własnej produkcji kiełbas z naturalnymi przyprawami i świeżo uwędzonych ryb.

Współpraca z platformą oznacza dla bi1, że mieszkańcy Białegostoku, Bielska-Białej, Czeladzi, Rzeszowa i Szczecina mogą zamawiać produkty przez aplikację i stronę internetową z dowozem do domu, tego samego dnia, na określoną godzinę. Zakupy pod wskazany adres dostarcza Szoper, który odpowiedzialny jest także za zrobienie zakupów w sklepie zgodnie z życzeniami klienta.

Do bi1 należy osiem sklepów wielkopowierzchniowych, zlokalizowanych w Białymstoku, Bielsku-Białej, Czeladzi, Ełku, Legnicy, Rzeszowie, Szczecinie i Wałbrzychu. Właścicielem bi1 jest Grupa Schiever, która na rynku francuskim jest obecna od 150 lat, a od 20 lat działa w Polsce.

Carrefour i Everli także we Francji

W ostatnim czasie informowaliśmy, że po Polsce i Włoszech, Everli i Carrefour będą współpracować także we Francji. Sieć jest pierwszym krajowym detalistą, który dołączył do platformy Everli we Francji. Usługa jest już dostępna w Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyonie, Montpellier, Nantes, Nicei, Rennes, Strasburgu i Tuluzie, a w przyszłym roku pojawi się w kolejnych miastach.

Carrefour i Everli zaoferują konsumentom wybór spośród 20 000 produktów, w tym wielu świeżych artykułów , takich jak chleb, mięso, ryby i ser. W Lyonie i Paryżu Carrefour wcześniej uruchomił własną usługę zakupów osobistych, Ok Market!. Usługa działa od września.