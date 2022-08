Everli w Polsce nie jest jeszcze rentowne

Everli to platforma służąca do zakupów spożywczych online. Usługa jest już dostępna w 47 miastach Polski i zasięgiem obejmuje ponad 11 milionów osób. Z usług platformy korzystają m.in. takie sieci jak Netto,Kaufland, Carrefour, Auchan,S PAR, Biedronka, Lidl czy E.Leclerc.

Pandemia pomogła w rozwoju Everli

Aktualnie usługa Everli jest dostępna w około 50 miastach. Restrykcje związane z epidemią koronawirusa miały pozytywny wpływ na popyt na usługi spółki, co przyczyniło się do szybkiego tempa aktywacji kolejnych miast i pozyskiwania nowych partnerów do współpracy, a w konsekwencji znaczącego wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Przez ponad 4 lata spółka była znana jako Szopi,. W lipcu 2020 roku platforma dołączyła do włoskiej firmy Supermercato24 i razem stworzono Everli — międzynarodową platformę do zakupów spożywczych online, która jest obecna 4 krajach.

22 mln euro dla Everli od funduszu United Ventures

Przypomnijmy, w kwietniu pisaliśmy, że w ramach rundy inwestycyjnej serii C, Everli pozyskało dodatkowe 22 mln ruro, dzięki umowie z United Ventures, włoską firmą venture capital specjalizującą się w inwestycjach w technologie cyfrowe. Nowy kapitał pozwoli firmie przyspieszyć plany ekspansji międzynarodowej.