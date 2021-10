Everli wchodzi do Niemiec i Rumunii

Po wejściu na nowe rynki platforma będzie obecna już w sześciu europejskich krajach, po Włoszech, Polsce, Francji i Czechach.

Pozyskane fundusze pozwolą Everli budować swoją pozycję w Niemczech i w Rumunii w oparciu o sprawdzony model partnerskiej współpracy z supermarketami. Na nowych rynkach również rośnie zapotrzebowanie na dostawy artykułów spożywczych online.

Platforma oferuje dostarczanie produktów wprost do domu, o określonej godzinie, przez Szopera. Jego unikalną rolę można porównać do osobistego concierge, który w imieniu klienta realizuje zakupy, doradza wybór produktów i proponuje zamienniki, gdy jakiegoś produktu brakuje na półce. Everli, budując swoją pozycję w Europie, szybko stało się partnerem największych marek spożywczych, takich jak, m.in.: Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan, oferując dostęp do ponad 300 000 produktów.

Wraz z otwarciem swoich biur w Berlinie i Bukareszcie, Everli zamierza zatrudnić pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i marketing, a także będzie rekrutować Szoperów, którzy dostarczają zakupy pod drzwi klienta.