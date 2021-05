Excellence chce się rozwijać w dedykowanym modelu e-commerce

Suplementy wzmocnią Excellence, fot. materiały prasowe firmy

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych, notowany na NewConnect – w 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 48,5 mln zł, czyli o 4,7% wyższe w porównaniu do 2019 roku. Zysk netto wyniósł 402,7 tys. zł i wzrósł o 271%.

W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Wdrożenie Lean Manufacturing i inwestycje w e-commerce

Ponadto Excelence uzyskała dofinansowanie z funduszy UE w wysokości blisko 200 tys. zł na realizację projektu wdrożenia zmian w zarządzaniu procesem produkcji. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 r. i będzie zawierał analizę obecnego stanu procesów i procedur, a następnie zostanie zoptymalizowany w trakcie wdrożenia zmian zgodnych z filozofią Lean Manufacturing (koncepcja zarządzania procesem produkcji oparta na zasadach i narzędziach systemu produkcyjnego, który przyczynił się do rynkowego sukcesu Toyoty). Dzięki Lean firma uzyska zwiększenie marży.

„W 2020 roku wykorzystaliśmy wszystkie szanse rynkowe – i to widać zarówno we wzroście produkcji, sprzedaży i wyników finansowych. Od początku pandemii bardzo szybko uruchomiliśmy produkcję preparatów biobójczych – co pozwoliło nam utrzymać ciągłość produkcji i handlu w trudnym okresie pełnego lockdownu. Od października sprzedawaliśmy także pod marką Excellent Test sprowadzane z USA szybkie testy na obecność koronawirusa. Od kilku lat prowadzimy ambitny plan rozwoju zarówno zaplecza produkcyjnego, oferty produktowej, jak i wchodzenia w nowe segmenty oraz na nowe rynki geograficzne. Wyniki za 2020 rok pokazują wyraźne efekty tej strategii. W 2021 roku rozszerzyliśmy działalność o obszar suplementów diety kupując 51% udziałów w spółce Health Medica, inwestujemy w rozwój e-commerce, sfinalizowaliśmy też bardzo atrakcyjną umowę z Jeronimo Martins. Mamy na agendzie kolejne wyzwania, planujemy też przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Umowa z portugalskim gigantem

W kwietniu 2021 Excellence podpisał 3-letnią umowę ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.