Excellence pracuje nad platformą internetowej sprzedaży suplementów diety

W 2021 roku Excellence za kwotę 2,5 mln zł nabył 51 proc. udziałów w spółce Health Medica; fot. materiały prasowe

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych, notowany na NewConnect – w pierwszym kwartale 2021 roku osiągnął przychody w wysokości 12,833 mln zł, czyli o 20,8% wyższe w porównaniu do Q1 2020. Zysk netto wyniósł 407,3 tys. zł i wzrósł aż o 1548%.

W wynikach pierwszego kwartału są konsolidowane dane spółki Health Medica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety – w której Excellence nabył 51% udziałów.

Suplementy diety podbiją sprzedaż

„Rok 2021 będzie dla nas bardzo aktywny – co powinno być widoczne w wynikach finansowych. Jesteśmy bardzo mocni w segmencie soków, syropów i napojów w Polsce – w 2021 planujemy umocnić naszą pozycję w eksporcie oraz zwiększyć zasięg i grono klientów poza granicami naszego kraju. Drugim elementem rozwoju będą nowe, bardzo perspektywiczne segmenty – czyli suplementy diety, bardzo atrakcyjne produkty z dodatkiem konopii – w tym także artykuły spożywcze, medyczne, farmaceutyczne, olejki i kosmetyki. Chcemy dalej inwestować w nowatorskie branże i firmy, które zbudują siłę naszej Grupy Kapitałowej. Dodatkowo zamierzamy intensywnie rozwijać kanał e-commerce we wszystkich segmentach – zarówno soków, jak i suplementów diety. Rozpoczęliśmy budowę całkowicie niedostępnej jak dotąd w Polsce platformy, która będzie oferowała dedykowane, indywidualne terapie na bazie naszych produktów. Realizujemy także zapowiedź przeniesienia notowań akcji na rynek regulowany GPW – naszą intencją jest finalizacja tego procesu do końca bieżącego roku” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Unijne dofinansowanie

Ponadto Excellence uzyskała dofinansowanie z funduszy UE w wysokości blisko 200 tys. zł na realizację projektu wdrożenia zmian w zarządzaniu procesem produkcji. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 r. i będzie zawierał analizę obecnego stanu procesów i procedur, a następnie zostanie zoptymalizowany w trakcie wdrożenia zmian zgodnych z filozofią Lean Manufacturing (koncepcja zarządzania procesem produkcji oparta na zasadach i narzędziach systemu produkcyjnego, który przyczynił się do rynkowego sukcesu Toyoty). Dzięki Lean firma wprowadzi nowe standardy procesów i pracy co w konsekwencji przełoży się również na poprawę marży.

W kwietniu 2021 Excellence podpisał 3-letnią umowę ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.