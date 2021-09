EY na EEC: Marki i sklepy muszą się nauczyć przekonywać, że są ekologiczne

Kluczem w handlu jest wygoda, rozumiana jako mix kanałów, a także personalizacja i szybkość dostaw.

Paliwem dla rozwoju e-commerce będą: innowacyjność sklepów, technologie takie jak VR oraz sposoby docierania bezpośrednio do klientów.

Klienci są ekologiczni i sklepy internetowe będą poszukiwać sposobów by do nich dotrzeć.

Wygoda jest kluczem

- Najważniejsza jest wygoda, nawet za koszt wyższej ceny. Ta wygoda ma wiele aspektów, począwszy od wielokanałowości, czyli wszelkiego rodzaju mix kanałów. Po drugie personalizacja. W natłoku informacji konsument, zwłaszcza młodszy, chce by oferta marki była kierowana do niego. Trzeci aspekt to kwestia szybkości dostaw. To rodzi wiele implikacji dla biznesu – np. budowa wielu magazynów, magazyny rozproszone, dostawy ze sklepu, relokacja magazynów, przenoszenie ich z Chin do Polski itp. – mówił Michał Płotnicki.

Pojawia się także kwestia odpowiedzialności klimatycznej i związanych z tym trendów. - Konsument internetowy to konsument świadomy ekologicznie. Dowodem jest popularyzacja trendu re-commerce. Wiele brandów promuje sprzedaż używanych rzeczy. Np. e-bay niedawno poinformował, że 80 proc. jego klientów w Niemczech kupiło coś używanego, ale też jego klienci zaczynają sprzedawać w internecie, aby chronić środowisko. Istotny jest tu także aspekt finansowy, młodzi ludzie dzięki temu mają środki aby kupić sobie coś nowego – tłumaczył ekspert EY.

Jak zauważył wzrosty w e-commerce były generowane przez lockdowny i zamknięte galerie. Po otwarciu nastąpił powrót do sklepów tradycyjnych. - W wakacje widoczne było wyhamowanie wzrostu e-commerce, ale było to wyhamowanie z wysokiej bazy więc nie ma czego się jeszcze obawiać. Jednak część klientów pokazuje swoje upodobania, wracają oni do sklepów fizycznych, a galerie przyciągają klientów, np. rozrywką – mówił Michał Płotnicki.

Paliwo dla e-commerce

Na pytanie co może być paliwem wzrostu e-commerce w przyszłości wymienił trzy takie elementy.

- Na pewno zyskają te firmy, które stawiają na innowacyjność. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań jest liveshopping. Chodzi o sprzedaż poprzez dedykowane platformy, pokazy, także w mediach społecznościowych. W Chinach jest to już 30 proc. całego handlu w internecie. W tym przypadku dużym plusem jest kontakt ze sprzedającym. Oglądamy, zadajemy pytania, sprzedający odpowiada. To bardzo ważne, a tego brakuje w klasycznym e-commerce – tłumaczył ekspert EY.