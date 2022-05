Eyja.pl: chcemy podbić także rynki zagraniczne

Co jest największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Myślę, że największym wyzwaniem jest wyróżnienie się spośród innych sprzedawców. Niektóre marki są na rynku już od wielu lat, my natomiast dopiero co się pokazujemy i zyskujemy zaufanie klientów. Internet daje nam wiele możliwości, dostępu do informacji oraz różnorodnych produktów, w których można przebierać.

Jakiego rodzaju działania podejmujecie, aby przebić się ze swoim produktem?

Pierwszym czynnikiem wyróżnienia się było zaprojektowanie oryginalnego produktu. Atutem naszej marki są profesjonalne sesje zdjęciowe, oprócz tych w studiu graficznym, także w plenerze w różnorodnych warunkach. Kochamy jeździć po świecie i od niedawna zabieramy też ze sobą w podróże ręczniki EYJA. Uwieczniamy ciekawe miejsca, którymi możemy się podzielić z fanami podobnego lifestyle’u. Celujemy w ludzi aktywnych, lubiących przygody, sport, outdoor.

Czy poza Facebookiem i Instagramem zamierzacie również docierać do klientów poprzez Tik-Toka?

Na dzień dzisiejszy działamy na mediach społecznościowych, takich jak Facebook oraz Instagram. Szczerze mówiąc, już na te dwa portale poświęcamy sporo czasu i energii, więc póki co nie zamierzamy korzystać z Tik-Toka. W życiu prywatnym staramy się nie upedate’ować online każdego wydarzenia dnia codziennego. Mamy nadzieje, że obecnie używane media są wystarczające, aby dotrzeć do potencjalnych klientów i dzielić się tym, co kochamy. Oczywiście jesteśmy też elastyczne i w przyszłości nie wykluczamy żadnych opcji, starając się rozwojowo iść krok w krok z trendami rynkowymi.

Zaczynacie na polskim rynku, czy chcecie również wejść na rynek międzynarodowy?

Przez ostatnie 8 lat dzieliło nas ponad 16 000 kilometrów. Chciałyśmy też żeby produkcja naszych produktów odbywała się w Polsce, z polskich materiałów przy uczciwej płacy dla partnerów i podwykonawców za ich pracę. Czy chcemy również wejść na rynek międzynarodowy? - Oczywiście, już wchodzimy! Ręczniki Poncho dostępne są do kupienia online z wysyłką za granicę. Obecnie szukamy również partnerów do sprzedaży za granicą, w tym na Islandii, gdzie rozwiązanie ręcznika Poncho jest nowością na rynku.

Na jakie rozwiązania zdecydowałyście się w płatnościach, zamówieniach?

Zdecydowałyśmy się na Płatności 24 ze względu na ogólną renomę oraz użytkowość. Jest to praktyczne rozwiązanie, które pozwala na wiele sposobów zapłaty za produkt. Obecnie jest również możliwość płatności przez serwis PayPal oraz przy pomocy tradycyjnego przelewu bankowego.

Jak oceniacie potencjał rynku odzieży plażowej?

Potencjał rynku oceniamy na taki, które ma naprawdę wiele możliwości. Nie bez powodu, był to nasz wybór na biznes. Ręczniki Poncho EYJA mają wiele innych zastosowań oprócz odzieży plażowej. Doskonale nadają się na gorące źródła, morsowanie, leniuchowanie w domu i wiele wiele więcej.

Jakie nadzieje wiążecie z e-biznesem?

Nadzieją i celem naszej e-firmy jest przede wszystkim stworzenie społeczności o podobnych wartościach i stylu życia. Kolejną nadzieją jest niezależność finansowa. Zawsze dobrze się czułyśmy we wspólnych projektach, z produktywną komunikacją, wkładem energetycznym i uzupełniając siebie nawzajem. Z tego też powodu zdecydowałyśmy się na wspólny projekt biznesowy.