Fabryka Rozsady: 336-proc. wzrost sprzedaży po uruchomieniu e-commerce

W jaki sposób zmienił się rynek e-commerce w przeciągu ostatnich lat?

To, czego kiedyś nie wyobrażaliśmy sobie kupić online, dzisiaj jest naszą codziennością. Możemy kupić więcej produktów „z krótkim terminem przydatności” – myślę tutaj o roślinach, czy też dietach dla czworonogów.

Najnowszy raport przygotowany przez Kantar na zlecenie Krajowej Izby Rozliczeniowej i Związku Banków Polskich wskazuje, że e-commerce jest na lawinowym wzroście. W sieci kupuje już niemal każdy – z danych wynika, że jest to niemal 89 proc. badanych. Jest to dwukrotnie więcej niż przed pandemią, kiedy w sieci kupowało jedynie 45 proc. Nasza firma również zauważa ten wzrost.

Co więcej, zakupy w sieci przestały być domeną młodych. W grupie wiekowej 51-60 lat online kupuje 95 proc. badanych, a wśród seniorów mających powyżej 65 lat jest 87 proc. kupujących w kanale e-commerce.

Co jest obecnie największym wyzwaniem na rynku e-commerce?

Utrzymanie tego trendu, a także znalezienie tego, co nas będzie wyróżniało. Widzimy, że klienci doceniają już nie tylko jakość produktów, ale też customer experience – to doświadczenie podczas procesu zakupu często jest tym, co decyduje o zakupie w konkretnym sklepie. I tu jest duże wyzwanie, raz zrażony klient procesem zakupu, nie wróci po kolejne.

Jak duży zespół ludzi odpowiada za rozwój e-sprzedaży w Państwa

firmie?

Nad rozwojem i samą sprzedażą w e-commerce pracuje kilkanaście osób – począwszy od deweloperów, którzy zajmują się prawidłowym funkcjonowaniem strony internetowej, przez specjalistów od kampanii reklamowych, po pozycjonerów i copywriterów oraz ludzi od PR. Każdy pracuje na sukces Fabryki Rozsady. Warto wspomnieć, że jesteśmy bardzo młodym zespołem pasjonatów. Wiedze czerpiemy od doświadczonych osób, którzy od 35- lat zajmują się rozsadami. My chcieliśmy wprowadzić rozsady do świata Internetu, aby każdy mógł dostać rośliny najlepszej jakości i abyśmy mogli podzielić się wiedzą przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

Jakie technologie są u Państwa wykorzystywane do prowadzenia efektywnej sprzedaży w e-commerce?

Korzystamy z systemów reklamowych, pozycjonowania stron, ale przede wszystkim: słuchamy naszych klientów i na podstawie ich informacji zwrotnej wprowadzamy nowości. Mają realny wpływ na to, jak Fabryka Rozsady będzie wyglądała w nowym sezonie. Dodajemy produkty, robimy dodatkowe wysiewy pod klientów. Dajemy tez naszym klientom wsparcie i wiedzę – dzielimy się tym za pomocą ebooków i grup w mediach społecznościowych. Zawsze jesteśmy dla klientów i to jest podstawa efektywnej sprzedaży.



Czy nowe firmy mają jeszcze szansę siły przebicia pośród tak wielu i tak dużych marek internetowych?

W mojej ocenie zależy to przede wszystkim od branży i produktów, które chce się zaoferować. Wiadomo, że z roku na rok konkurencja jest coraz większa, ale wzrasta też popyt na dokonywanie zakupów online. Jeśli dobrze sprecyzujesz swoją grupę docelową i poznasz potrzeby klienta, to jest już duży krok do przodu. W naszym przypadku akurat idealnie wypełniliśmy lukę na rynku. Nikt do tej pory nie robił tego w taki sposób (sprzedaż roślin, a do tego pełne wsparcie po zakupowe, w postaci bezpłatnych ebooków o uprawie każdej naszej rośliny i dostęp do zamkniętej grupy wsparcia), pomimo że sprzedaż roślin w Internecie odbywa się już od dobrych kilku, a może nawet kilkunastu lat. Ważny jest pomysł i konsekwentna realizacja planów, a w naszym przypadku także świeżość i trochę inne spojrzenie.

Jak postrzega Pan przyszłość rynku? Jakie trendy go zdominują?

Na pewno przyszłość to wykorzystanie nowoczesnych technologii. Big data, IoT, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, są to technologie, których wykorzystanie znacząco wzrośnie. A co do całego rynku, to przyszłością na pewno jest nieustanny rozwój w celu budowania doświadczenia klientów. Teraz trzeba się naprawdę przyłożyć, żeby móc wybić się spośród dużej konkurencji rynkowej.

Jak wygląda logistyka tak delikatnego towaru jak rośliny?

Wpadliśmy na pomysł ekopakowania naszych roślin. Kiedy mieliśmy nakreślony pomysł w głowie, zaczęły się poszukiwania producenta tektury falistej, który takie opakowanie mógłby dla nas wykonać. Producent przygotował mnóstwo wizualizacji, prototypów, aż w końcu wybraliśmy te warianty, które zaspakajają nasze potrzeby. Częścią graficzną zajął się nasz grafik. W następnym sezonie sprzedażowym kartoniki przejdą małą metamorfozę. To była praca zespołowa i znowu: wsłuchaliśmy się w potrzeby klientów, którzy bali się zamawiać taki towar jak rośliny przez Internet. Łatwo można je uszkodzić, jednak znaleźliśmy rozwiązanie łączące bezpieczeństwo z design i środowiskiem.