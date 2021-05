Facebook Poland zapłacił 5,17 mln zł podatku dochodowego

W ub.r. spółka Facebook Poland osiągnęła wzrost przychodów sprzedażowych o 31,8 proc. do 101,44 mln zł, a jej zysk netto poszedł w górę z 13,62 do 21,33 mln zł. Zatrudnienie w firmie zwiększyło się o 23 osoby - wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Przy znacznie większym wzroście przychodów niż kosztów w górę poszły wyniki zyskowności Facebook Poland. Zysk sprzedażowy zwiększył się z 17,33 do 30,92 mln zł, zysk operacyjny - z 18,01 do 30,92 mln zł, a zysk netto - z 13,62 do 21,33 mln zł. W ub.r. firma zapłaciła 5,17 mln zł podatku dochodowego, wobec 3,2 mln zł w 2019 roku.

Czytaj więcej na wirtualnemedia.pl