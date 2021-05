Fintech Brutto ma podnieść konkurencyjność Arena.pl

Arena.pl rozpoczyna współpracę z Brutto, fot. arena.pl

Właściciel platformy zakupowej Arena.pl rozpoczyna współpracę z Brutto. Na mocy umowy, sprzedawcy zarejestrowani na platformie zyskają dostęp do usług finansowych za pośrednictwem serwisu brutto.pl.

- Z radością informujemy, że nawiązaliśmy współpracę z podmiotem z branży fintech. Brutto ma ugruntowaną pozycję na rynku i jesteśmy przekonani, że to partnerstwo przyniesie znaczące korzyści dla firm sprzedających na arena.pl, co z kolei przełoży się na zwiększenie liczby sprzedawców i podniesie konkurencyjność naszej platformy – mówi Maria Bogajewska, prezes Arena.pl.

Usługi finansowe, które Brutto.pl zaoferuje sprzedawcom Arena.pl, to w szczególności finansowanie na podstawie umów faktoringu oraz finansowanie zakupów na preferencyjnych warunkach dedykowanych podmiotom prowadzącym działalność handlową na platformie.

- Uważam, że podmioty fintech odegrają bardzo ważną rolę w rozwoju segmentu e-commerce. Jest to jeden z trendów, na który kładziemy nacisk już od pewnego czasu, np. poprzez współpracę z bankiem PKO BP. Nowoczesne formy finansowania stają się standardem w sprzedaży online – dodaje Bogajewska.

Brutto sp. z o.o. to spółka zależna należąca do PragmaGO, która notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych. Firma posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w oferowaniu usług finansowych dla firm segmentu MSP. Do grona jej klientów należą między innymi: Allegro, Manta, inFakt, VOX, Kamsoft.