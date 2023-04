Firma oferująca produkty IdoSell zmienia prezesa

Michał Paschalis-Jakubowicz zastąpi dotychczasowego prezesa spółki Jarosława Mikosa

Do końca kwietnia Michał Paschalis-Jakubowicz będzie przejmował obowiązki od Jarosława Mikosa, który przewodzi spółce od marca 2022 roku.



- W krótkim czasie zbudowaliśmy silną strukturę menedżerską, głównie w obszarach sprzedaży, marketingu oraz opieki nad klientem, która zapewniła nam ponad rynkowe tempo wzrostu GMV, przychodów oraz rentowności. Plasuje to nas na pozycji czempiona polskiego rynku e-commerce. IAI jest solidnie przygotowane na kolejne etapy rozwoju – mówi Jarosław Mikos.

Kim jest Michał Paschalis-Jakubowicz

Michał Paschalis-Jakubowicz od ponad 20 lat jest związany z branżą nowych technologii, telekomunikacji i konsultingu. Odpowiadał za transformację i rozwój m.in. Wirtualnej Polski i Oktawave, oraz za rozwój oferty komórkowej i stacjonarnej Orange. Posiada doświadczenie w zakresie M&A i Investor Relations. Przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko CEO w Oktawave (była spółka zależna K2 Holding, wykupiona przez Netię, należącą do Grupy Polsat Plus). Z początkiem 2020 roku został wiceprezesem K2 Holding. Jego kadencja upłynęła 31 grudnia 2022 r.

Karierę zaczynał w Nicom Consulting. Od 1997 do 2001 pracował w Polkomtel S.A. W latach 2001-2004 zasiadał w zarządzie Wirtualnej Polski, następnie przez cztery lata był dyrektorem w A.T. Kearney, gdzie prowadził szereg projektów doradczych w Polsce, Europie i Azji. Następnie związał się z firmą Orange, gdzie od 2009 do 2016 pełnił funkcję CMO i dyrektora wykonawczego, a w latach 2015-2016 Członka Zarządu. Od 2016 do 2018 r. współpracował z czołowymi firmami konsultingowymi – m.in. Deloitte i Arthur D. Little.

Co wiemy o IAI

IAI S.A. działa na polskim rynku od roku 2000. Firma oferuje produkty IdoSell (platformę sklepową w kraju z GMV na poziomie ponad 15 mld zł) i IdoBooking (channel manager dla branży najmu krótkoterminowego). W sierpniu 2021 roku spółka przejęła 51 proc. udziałów węgierskiego lidera e-commerce Shoprenter. Pakiet większościowy IAI należy do MCI Capital. Do IAI S.A. przynależy również spółka córka IdoPaymants sp. z.o.o., która istnieje od 2020, a w listopadzie ubiegłego roku otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na świadczenie usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej.