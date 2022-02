Firma z branży TSL najemcą Panattoni Park Sosnowiec I

Royal Impero specjalizuje się w przewozie i usługach magazynowania towarów na rzecz swoich klientów. Spółka oferuje transport zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Aby znaleźć optymalną lokalizację, spółka skorzystała ze wsparcia firmy doradczej Newmark Polska.

Hub logistyczny Panattoni Park Sosnowiec I położony jest we wschodniej części aglomeracji śląskiej i składa się z kilkunastu nowoczesnych budynków magazynowych. Do budowy Panattoni Park Sosnowiec I wybrano teren położony bezpośrednio przy drodze ekspresowej S1 oraz blisko autostrady A4. Dla klientów z branży logistycznej nie bez znaczenia jest też dostęp do oddalonego o ok. 10 km kolejowego Euroterminala Sławków, który łączy Europę, Rosję i Chiny.