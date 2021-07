Firma zajmująca się renowacją produktów elektronicznych i ich e-sprzedażą z nowym magazynem

Panattoni Park Legnica, fot. Panattoni

Panattoni rozbudowuje Panattoni Park Legnica pod koncept Zero Waste. Do najemców inwestycji dołączyło przedsiębiorstwo zajmujące się renowacją produktów elektronicznych i AGD oraz ich sprzedażą w internecie.

Firma wynajęła 8500 mkw., które zajmie jeszcze w tym roku. Dzięki tej lokalizacji będzie obsługiwać klientów z krajów Europy Zachodniej. W procesie jej wyboru doradzała firma Savills reprezentowana przez Macieja Gieraka oraz Ewę Ciołek.

Zero Waste w Legnicy. Koncepcja Go Earthwise with Panattoni jest potwierdzeniem, że inwestycje dewelopera są realizowane w zrównoważony sposób zgodny z ekologicznymi certyfikacjami. Parki Panattoni stanowią również doskonałą platformę dla rozwoju przedsiębiorstw, których działalność jest z założenia korzystna dla środowiska. Przykładem jest europejska firma dająca drugie życie produktom elektronicznym i AGD oraz sprzedająca je w internecie, która w Panattoni Park Legnica zajmie 8500 m kw.

– Działalność naszego najemcy przyczynia się do redukcji negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i idealnie wpisuje w ideę Zero Waste. Recykling, odzysk materiałów i ograniczenie zużycia zasobów to także kluczowe aspekty inwestycji Panattoni, a wybranie nas przez tego typu firmę, to najwyższa forma docenienia naszej zielonej rewolucji – mówi Damian Kowalczyk, Development Director z Panattoni.