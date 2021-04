Firmy eksperckie pracują nad nowym e-sklepem Organic Farma Zdrowia

Na zdjęciu delikatesy Organic Farma Zdrowia w warszawskim biurowcu

Sieć delikatesów Organic Farma Zdrowia już czwarty raz cierpi z powodu ograniczenia działalności galerii handlowych. Firma chce odrobić straty w kanale e-commerce i zapowiada start e-sklepu w nowej formie.

- Większość sklepów sieci Organic Farma Zdrowia zlokalizowana jest w dużych centrach handlowych, które – w ramach 4-tego już lockdownu – działają w bardzo ograniczonym zakresie co powoduje, że obroty tych sklepów ciągle są o kilkadziesiąt procent niższe od obrotów przed pandemią. Dlatego też, spółka stawia obecnie bardzo mocno na rozwój wszystkich kanałów e-commerce. W ciągu kilku tygodni, główny sklep Internetowy organic24.pl, zostanie uruchomiony w całkowicie zmienionej formie. Nad realizacją projektu, od kilku miesięcy, pracuje wieloosobowy zespół z kilku firm

eksperckich - informuje sieć w raporcie.

Sprzedaż Grupy OFZ w 2020 r. wyniosła 102,7 mln złotych. Sprzedaż Spółki detalicznej Organic Farma Zdrowia w 2020r. wyniosła 56,2 mln zł, co oznacza spadek o 8% w stosunku 2019 roku

Przeczytaj także: Organic Farma Zdrowia podwyższa kapitał zakładowy

Organic Farma Zdrowia to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów

z produktami ekologicznymi i tradycyjnymi. Podstawową działalnością spółki jest detaliczna

sprzedaż żywości ekologicznej, ekologicznych kosmetyków i środków higieny osobistej i

domowej. Sprzedaż jest realizowana poprzez sieć 32 delikatesów stacjonarnych pod markami

Organic Farma Zdrowia, Organic Zielone Oko oraz Organic Markety ekologiczne i poprzez 2

sklepy internetowe. Wśród sklepów stacjonarnych trzy to jedne z pierwszych w Polsce

wielkopowierzchniowe markety ekologiczne, zlokalizowane w Warszawie (al. Jana Pawła II nr

22 i ul. Herbsta 4) oraz we Wrocławiu przy placu Nowy Targ 28.