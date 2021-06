Firmy kurierskie walczą o wysoką rentowność

Nawet przy dużej skali działania trudno jest operatorom osiągnąć wysoką rentowność, fot. Shutterstock

Rynek usług kurierskich w 2020 roku wzrósł o 33 proc. w ujęciu rocznym - poinformował UKE w raporcie o rynku pocztowym w 2020 roku.

W 2020 roku ten segment rynku, zwiększył swoje przychody aż o 1.686,8 mln zł w stosunku do 2019 roku. Taki skok przełożył się na blisko 33-proc. tempo wzrostu, natomiast wolumen dostarczonych przesyłek wzrósł o 196 mln sztuk w stosunku do 2019 roku, przy 44,5-proc. tempie wzrostu.



UKE podaje w raporcie, że przesyłki kurierskie stanowiły w 2020 roku 33,9 proc. całego wolumenu usług pocztowych na rynku, oraz aż 58,8 proc. jego wartości.

- Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości polskiego rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do wartości rzędu 750 mln przesyłek - napisał UKE.



UKE ocenia, że choć w ostatnich latach firmy kurierskie korzystały z dynamicznie rozwijającego się popytu na ich usługi, to jednak spadek bezrobocia i związana z tym presja na wzrost wynagrodzeń przyniosły wyraźny wzrost kosztów prowadzenia działalności kurierskiej w Polsce. Nawet przy dużej skali działania oraz bardzo wysokiej wydajności operacyjnej, trudno jest operatorom osiągnąć wysoką rentowność.



Średni przychód na jedną przesyłkę kurierską w 2020 roku wyniósł 10,78 zł wobec 11,75 zł w 2019 roku i 12,59 zł w 2018 roku.