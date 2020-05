Firmy przechodzą na umowy online. Wystarczą 72 godziny, by wdrożyć system

Zawieranie umów przez internet stało się bardzo proste, Fot. Shutterstock

Pandemia COVID-19 uświadomiła wielu firmom i instytucjom, że mimo istniejących już możliwości technologicznych i prawnych ich działanie niepotrzebnie oparte jest o zawieranie umów na piśmie i obrót dokumentami papierowymi. Tracą na tym pieniądze, czas i możliwości dotarcia do klienta. Procesy te można jednak szybko zdigitalizować, co właśnie obserwujemy w wielu sektorach gospodarki.

Koronawirus ma znaczący wpływ na wiele branż, w tym np. na podmioty z sektora usług e-commerce, finansowych i telekomunikacyjnych. Znalazły się one przed koniecznością ograniczania bezpośredniego kontaktu z klientami.

Tymczasem procedury zawierania umów a także obiegu i archiwizowania dokumentów w wielu przedsiębiorstwach opierały się dotychczas o papier. Jest to jednak zwykle nieefektywne kosztowo i organizacyjnie, tym bardziej, że korzystanie z elektronicznej formy podpisywania umów jest od blisko 4 lat dopuszczalne przez prawo polskie i unijne.

Sytuacja jednak właśnie szybko się zmienia. - Digitalizacja gwałtownie postępuje w wielu branżach, które obserwujemy. Nie ma już pytań, czy to robimy, tylko kiedy to robimy - mówi Bartłomiej Majchrzak, członek zarządu LawBiz Technology, który w aplikacji Umownik dostarcza rozwiązania do podpisu elektronicznego i zawierania umów na odległość, bez używania papieru.

W obliczu epidemii wiele podmiotów dochodzi do przekonania, że odejście od formy papierowej jest nieuniknione. Tym bardziej, że obserwują działania przedsiębiorców konkurencyjnych, którzy dzięki decyzji o digitalizacji umów przed wybuchem zarazy lepiej poradzili sobie w czasie największego lockdownu i mają szansę suchą stopą przejść przed nadciągający kryzys.

Przykładem jest choćby największy dostawca gazu na polskim rynku - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - które od dłuższego czasu oferuje już możliwość zawierania umów przez internet bez pośrednictwa kuriera i formy papierowej.

By podpisać umowę, wystarczy założyć konto w eBOK PGNiG. Potwierdzenie tożsamości stanowi przesłany przy tej okazji skan albo zdjęcie dowodu osobistego lub innego dokumentu, który zawiera imię, nazwisko i PESEL. Firma zapewnia przy tym, że obraz zostanie zniszczony zaraz po identyfikacji danych posiadacza konta.

Innym przykładem może być Collegium da Vinci w Poznaniu - jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. - Dzięki aplikacji do zawierania umów online prowadziliśmy rekrutację przez cały okres kwarantanny. Zachowaliśmy pełną gotowość do przyjmowania Kandydatów - mówi Iwona Jackowiak, doradca ds. Sprzedaży usług edukacyjnych w Collegium Da Vinci.

Część firm wdrożyła zawieranie umów na odległość poprzez wykorzystanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To rozwiązanie pozwala z jednej strony na bezproblemową weryfikację tożsamości, ale z drugiej stanowi też barierę. Klienci, którzy nie dysponują takimi narzędziami, nie będą mogli bowiem szybko skorzystać z możliwości podpisania umowy. Sporym ograniczeniem będzie również brak możliwości podpisania umowy z osobą, która nie posiada obywatelstwa polskiego za pomocą profilu zaufanego.