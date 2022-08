FlixBus i Shopee łączą siły na wakacje

FlixBus wraz z Shopee postanowiły uruchomić wspólną kampanię, która może pomóc ograniczyć wakacyjne wydatki. W ramach partnerstwa użytkownicy Shopee mogą korzystać ze zniżek na letnie przejazdy po całej Polsce i Europie, a pasażerowie FlixBusa mogą dokonać pierwszych zakupów na Shopee z atrakcyjnym rabatem.

FlixBus i Shopee we wspólnej akcji

Nowi użytkownicy, którzy dokonają pierwszych zakupów na stronie www.shopee.pl bądź w aplikacji Shopee z użyciem kodu FLIXBUS, otrzymają rabat – 15zł na pierwsze zakupy w Shopee (od wartości minimalnej 16zł), z darmową dostawą.

Po potwierdzeniu otrzymania zamówienia użytkownicy otrzymają z kolei indywidualny kod rabatowy na zniżkę 15% do wykorzystania na dowolne połączenie z siatki FlixBusa. Warto zaznaczyć, że rabat obowiązuje na cały koszyk zakupowy, co oznacza, że można go wykorzystać, kupując za jednym razem kilka biletów na przejazdy FlixBusem – nie jest on przypisany do jednego biletu.