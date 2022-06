FM Logistic otwiera nowy cross-dock w Krakowie

Obiekt ten dedykowany jest przede wszystkim do obsługi obszaru województwa małopolskiego, będzie także pełnił rolę regionalnego centrum dystrybucyjnego dla pozostałych lokalizacji w południowo-wschodniej Polsce.

Magazyn został dostarczony przez firmę Panattoni. Poza funkcją przeładunkową pozwala na wykonywanie niewielkich operacji logistycznych, co zaspokoi rosnące potrzeby operatora w tym zakresie oraz umożliwi rozwój usług logistyki miejskiej dla samego miasta.

Nowy cross-dock FM Logistic to obiekt będący częścią City Logistics Kraków I realizowanego przez firmę Panattoni. To inwestycja typu brownfield, powstająca na terenie poprzemysłowym. Operator wynajmuje tu 2300 mkw powierzchni, ma do dyspozycji 9 docków rozładunkowo załadunkowych, a także rampę betonową umożliwiającą załadunek i rozładunek z poziomu zero. Ta ilość ramp przy tak małej powierzchni magazynu daje praktycznie nieograniczone możliwości handlingowe, pozwala na bardzo szybkie przeładunki i skrócenie czasu realizacji dostaw ostatniej mili. Panattoni zadbało również o ponadstandardowe doświetlenie światłem naturalnym, wynoszące 10 procent. Tym samym obiekt ten spełnia najwyższe standardy dla magazynów przeładunkowych na rynku.

- FM Logistic był obecny w okolicach Krakowa od około 5 lat jednak szybko rosnące portfolio klientów, prężnie rozwijająca się usługa i związane z tym potrzeby sprawiły, że zdecydowaliśmy się przenieść do większego i bardziej nowoczesnego obiektu. Ponadto doskonała lokalizacja, na obrzeżach Krakowa, idealnie wpisuje się w naszą strategię wdrożenia na szerszą skalę usług dla logistyki miejskiej.- mówi Rafał Witkowski, Central Europe Groupage and Distribution Transport Director, FM Logistic i dodaje - Koncepcja ta opiera się m.in . na sieci magazynów zlokalizowanych nieopodal dużych aglomeracji lub w samych miastach, tzw. dark stores, co umożliwia efektywne zarządzanie procesem dystrybucji i szybkie dostarczenie zamówień klientom. Dzięki bliskości drogi ekspresowej S7 jest to także dla nas dodatkowy dogodny punkt dystrybucji towarów na Słowację.

Operator buduje swoją sieć magazynów przeładunkowych w oparciu o własne i partnerskie obiekty. 5 głównych hubów zarządzanych przez FM Logistic pełni rolę regionalnych centrów dystrybucyjnych dla pozostałych lokalizacji. Model ten umożliwia w sposób optymalny realizować dystrybucję towarów w całym regionie Europy Centralnej, tj. Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Obecnie sieć liczy 30 lokalizacji w regionie o łącznej powierzchni ponad 60 tys mkw. Transport drobnicowy stanowi około 30% usługi transportowej FM Logistic w Centralnej Europie.

W najbliższym czasie operator planuje dalsze inwestycje w rozwój transportu drobnicowego zarówno krajowego, jak i międzynarodowego, modernizację zarówno taboru, jak i cyfryzację aktywności m.in. poprzez nowoczesne systemy i narzędzia usprawniające pracę administracyjną, czy śledzenie dostaw w czasie rzeczywistym.