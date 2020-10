Forum Koszalin z mobilnym punktem odbioru zamówień IKEA

W Forum Koszalin został otwarty jedyny w regionie Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA. Od teraz mieszkańcy Koszalina i okolic mogą złożyć zamówienie przez internet i odebrać je osobiście w punkcie przy Paderewskiego 1.

- Nieustannie staramy się podnosić komfort naszych klientów i oferować jak najwięcej innowacyjnych rozwiązań. Dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie w Forum powstał Mobilny Punkt Odbioru Zamówień IKEA, który poszerzył segment dotychczasowych usług. Nasze Centrum jest chętnie odwiedzane zarówno przez lokalną społeczność, jak i turystów. Teraz nie muszą oni jechać do Bydgoszczy czy Szczecina, aby odebrać zamówiony towar – mówi Urszula Lipińska, Dyrektor Forum Koszalin.

Mobilny Punkt Odbioru Zamówień przy Paderewskiego 1 jest czynny we wtorki i czwartki w godzinach 16:00-19:00 oraz w soboty 9:00-12:00.