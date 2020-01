Francja zawiesza podatek cyfrowy

Francuski rząd zapowiedział wstrzymanie do końca 2020 roku pobierania podatku cyfrowego od największych firm technologicznych działających w tym kraju. To efekt porozumienia Francji z USA, które twardo protestowały przeciwko nowej daninie grożąc wojną celną - informują Wirtualnemedia.pl.

Tak zwany podatek cyfrowy został przygotowany przez francuski rząd w 2019 r., w lipcu odpowiednia ustawę przegłosował tamtejszy parlament. Regulacje zakładają, że nową daninę w wysokości 3 proc. zapłacą wszystkie firmy technologiczne, które mają roczne przychody przekraczające 750 mln euro, z czego 25 mln zostało wypracowanych z działalności na rynku francuskim. Podatek dotknie kilkadziesiąt największych koncernów technologicznych, wśród nich znajdą się m.in. Google, Facebook oraz Amazon, choć na liście są także podmioty z Chin, Wielkiej Brytanii, Niemiec i z samej Francji. Rząd francuski liczy że z tytułu podatku do budżetu wpłynie ok. 400 mln euro - podaje serwis. Teraz cytowany przez Reutersa prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że nowy podatek nie będzie na razie obowiązywał. Egzekwowanie daniny zawieszono do końca 2020 r.

