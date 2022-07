Frisco: 50 proc. udział w polskim e-grocery, 120 tys. klientów i 14,5 mln zł straty

Frisco w 5 największych miastach Polski

Rok 2021 r. we Frisco to kontynuacja rozpoczętych pod koniec 2020 r. działań spółki zmierzających do umacniania pozycji w segmencie e-grocery w całej Polsce poprzez szeroko zakrojoną ekspansję. Spółka ma koniec okresu działała w pięciu największych polskich miastach: w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Krakowie, Katowicach i w Trójmieście. Poza tym, kontynuowana jest też sprzedaż wysyłkowa ograniczonego asortymentu towarowego (tzw. artykuły „suche”) na terenie całej Polski, co realizowane jest we współpracy z firmą DPD.

Jakie przychody generuje Frisco?

W całym roku 2021 spółka odnotowała przychody w kwocie 293 874 tys zł, w tym przychody ze sprzedaży sklepowej 276 378 tys. zł oraz przychody ze świadczonych usług marketingowych na rzecz dostawców 17 496 tys. zł. W porównaniu z 2020 r. nastąpił wzrost obrotu spółki (+30%), przy utrzymaniu marż (brutto oraz cash marży) na porównywalnym poziomie, mimo szeroko zakrojonych kampanii voucherowych i promocji w nowych miastach, celem pozyskania klientów i zapoznania ich z marką i usługą.

Poprzez podejmowane działania Frisco znacząco umocniło swoją pozycję i wyszło na pozycję lidera rynkowego e-grocery w Polsce, osiągając niemal 50% udział w krajowym rynku e-grocery.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 100% akcjonariuszem Frisco była spółka Eurocash S.A., która 25 czerwca 2020 r. dokonała zakupu 56% akcji Frisco S.A., nabywając pełen pakiet akcji.

We Frisco zakupy robi ponad 120 tys. klientów. W 2022 r. spółka planuje skupić się głównie na wykorzystaniu zwiększającej się popularności zakupów

żywności przez internet poprzez zwiększanie skali działalności i poszerzanie dostępności okien dostaw w miastach, w których rozpoczęto działalność w 2021 r., ekspansję na kolejne rynki, pracę nad zwiększaniem personalizacji oferty, prowadzącą do lokalizacji jak również rozszerzanie portfolio świadczonych usług, dostosowując je do zgłaszanych przez klientów

potrzeb.

W efekcie Frisco planuje w ciągu najbliższych kilku lat objąć swoim zasięgiem wszystkie największe miasta kraju, gdzie rozwój e-grocery ma największy potencjał.

Wzrost przychodów będzie oparty o:



- o rozszerzanie i wzrost lojalności bazy klienckiej – wzrosty zarówno w segmencie B2C, jak i B2B (rozwój dedykowanych ofert) i intensywne działania marketingowe,

- o ciągłą poprawę oferty asortymentowej oraz cenowej poprzez pracę nad poprawą marży handlowej i negocjacje cenowe z dostawcami,

- o pracę nad wzmacnianiem wydajności i efektywności logistycznej w celu

zminimalizowania kosztu ostatniej mili i możliwości oferowania jeszcze lepszego poziomu dostępności usługi

- o pozyskiwanie kolejnych partnerów biznesowych i współpracę w kampaniach marketingowych ze znaczącymi partnerami,

- o rozwój narzędzi i systemów informatycznych w celu zwiększenia sprawności pracy, efektywności komunikacji z dostawcami i lepszej kontroli wykonywanych dostaw,

W efekcie pozwoli to na:

a) wzrost wartości dodanej i jakości oferowanych usług dla klientów spółki,

b) poprawę pozycji negocjacyjnej wobec dostawców, a w efekcie:

- o uzyskanie korzystniejszych cen zakupu,

- o poprawę płynności dzięki lepszym warunkom kredytu kupieckiego,

- o pozyskanie dodatkowych budżetów na wspólne działania marketingowe, jak również

c) poprawę pozycji negocjacyjnej wobec instytucji finansujących, sprzyjające pozyskiwaniu nowych form finansowania zwłaszcza w kontekście planowanych ekspansji.



Wciąż utrzymuje się trend, w którym blisko 90% wartości sprzedaży spółki generują lojalni klienci.