Frisco Friends - nowe benefity w programie lojalnościowym

Firma zdecydowała się odświeżyć zainaugurowany przed trzema laty program Frisco Friends i wychodząc naprzeciw potrzebom, uatrakcyjnić jego mechanikę.

Wciąż będzie można korzystać z rabatów i bezpłatnych dostaw, jednak dzięki zmianie formuły, klienci będą mogli zyskać jeszcze więcej i swobodnie decydować o benefitach.

- Widzimy, że klienci chętnie korzystają z tego typu rozwiązań, szczególnie w czasie wysokiej inflacji i rosnących cen produktów spożywczych. Wierzymy, że dzięki tej zmianie, grono przyjaciół Frisco się powiększy i będziemy mogli wspierać jeszcze większą liczbę Polaków w realizacji ich codziennych obowiązków z korzyścią dla domowego budżetu – podkreśla Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

Klienci mogą zbierać Friscoiny

W ramach nowej odsłony wprowadzony zostanie system punktowy. Klienci będą mogli zbierać Friscoiny na dwa sposoby – punkty transakcyjne będą przyznawane za zrealizowane zakupy, natomiast dodatkowe punkty będzie można uzyskać za realizację konkretnych zadań (np. za zakup określonej liczby produktów z danej kategorii lub wybranych produktów w ustalonej kwocie). Punkty będzie można wykorzystać wymieniając je na kupony rabatowe, vouchery na darmową dostawę czy prezenty dostępne w katalogu -– a więc każdy będzie mógł sam zadecydować na co „wyda” zebrane Friscoiny. W ramach programu lojalnościowego klienci dostają także dodatkowe korzyści – niższy próg bezpłatnej dostawy oraz wybrane produkty w bardziej korzystnych cenach.

- Oczywiście kluczowe pozostaje dla nas wspieranie naszych stałych, lojalnych klientów, którzy dzięki nowej odsłonie Frisco Friends, będą mogli zyskać jeszcze więcej – samodzielnie decydować, na jakie benefity wymienią zdobyte Friscoiny i dodać tym samym szczyptę zabawy i urozmaicenia do tak prozaicznej czynności, jaką są zakupy. Natomiast zależy nam także, aby nowi klienci już od pierwszego zamówienia mogli włączyć się do programu, dlatego od września wszyscy użytkownicy od razu po rejestracji będą mogli korzystać z benefitów, a nie jak wcześniej – dopiero po sześciu zrealizowanych zamówieniach – dodaje Jacek Palec.

Jak dołączyć do programu lojalnościowego Frisco

Aby dołączyć do programu lojalnościowego wystarczy założyć konto na stronie sklepu Frisco.pl i zaakceptować regulamin. Nowa formuła wystartuje już 20 września br. Klienci, którzy przystąpili wcześniej do programu, będą mogli korzystać z nowych benefitów po akceptacji zasad nowego regulaminu.

Frisco.pl to krajowy lider w zakupach spożywczych online, z piętnastoletnim doświadczeniem w dostarczaniu produktów pod drzwi klientów. Zakupy można zrobić na stronie internetowej Frisco.pl oraz w aplikacji mobilnej, a dostarczane są nawet kolejnego dnia, przez siedem dni w tygodniu, od 6 do 23, na wybraną przez klienta godzinę. Frisco.pl udostępnia wszystkie kategorie produktów, które potrzebne są do zrobienia kompleksowych zakupów do domu – zarówno artykułów spożywczych (świeże owoce, warzywa, mięso, ryby i nabiał), jak i środków czystości, kosmetyków czy produktów dla zwierząt. Dodatkowo, sklep oferuje szeroki wybór produktów ekologicznych, wegańskich oraz wspierających zdrowy tryb życia.