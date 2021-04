Frisco w czasie pandemii podwoił sprzedaż. W warszawskim rynku e-grocery ma już 57 proc.

W czerwcu 2020 roku Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia Frisco, fot. dlahandlu.pl

E-sklep Frisco działa obecnie na terenie dwóch miast - w Warszawie i we Wrocławiu. Udział Frisco w rynku warszawskim wynosi obecnie 57 proc. (22 proc. w 2014 r., 44 proc. w 2019 r.). We Wrocławiu internetowy supermarket wystartował pod koniec zeszłego roku, więc dopiero buduje bazę aktywnych klientów.

Frisco działa na bazie dwóch magazynów (hybrydowy we Wrocławiu, automatyczny i hybrydowy w Warszawie).

Udziały w rynku warszawskim spółka zdobywa systematycznie od 2014 roku. Początkowo e-sklep miał w nim 22 proc., w 2015 r. 20 proc., w 2016 r. 28 proc., w 2017 r. 36 proc., w 2018 r. 42 proc., w 2019 r. 44 proc., a w 2020 r. 57 proc.

Sprzedaż kształtowała się w następujący sposób: 2014 r. 34,4 mln zł, 2015 r. 36,6 mln zł, 2016 r. 55,7 mln zł, 2017 r. 72,9 mln zł, 2018 r. 96,5 mln zł, 2019 r. 114,3 mln zł, 2020 r. 215,5 mln zł.

Grupa Eurocash, która jest właścicielem Frisco, zalicza e-sklep do segmentu "Projekty". Firma podaje, że ten segment w 2020 r. zanotował wzrost sprzedaży aż o 187 proc., głównie dzięki Frisco.

Frisco.pl jest jednym z największych beneficjentów restrykcji związanych z pandemią. Przypomnijmy, że w drugiej połowie marca 2020 r. e-supermarket tygodniowo generował taki ruch, jak przez cały miesiąc pracy przed kryzysem.

W listopadzie 2020 r. Pedro Martinho, członek zarządu Eurocash, przyznał podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu, że Eurocash swoje doświadczenia z Frisco chce przekazać franczyzobiorcom Eurocashu. – E-commerce to nie jest łatwy biznes. To jest przypadek, gdy cyfryzacja podnosi koszty działalności. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, aby ten biznes był rentowny. Wielka organizacja może sobie pozwolić na to, aby przez 10 lat nie zarabiać na jakimś kanale, ale franczyzobiorców na to nie stać. Musimy im dać gotowe rentowne rozwiązanie – podsumował członek zarządu Eurocash.

Udział rynkowy Frisco w branży e-grocery wyniósł w 2019 r. 44.2%, rosnąc odpowiednio o 2.6 p.p. rdr. Baza aktywnych klientów na 31.12.2019 wyniosła ok 75,5 tys. (16% wzrost rdr), co odpowiada wielkości 8 tradycyjnych hipermarketów. Za 2020 r. nie mamy jeszcze danych.

W czerwcu 2020 r. Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia Frisco. Za e-sklep zapłacono 132,5 mln zł. Transakcja ostała sfinansowana z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) w kwocie stanowiącej w złotych ekwiwalent 50 mln euro.