Frisco oraz segment gastronomiczny z pozytywnym wpływem na wyniki Eurocashu

Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosła 202,6 mln zł wobec 336,6 mln zł przed rokiem.

Istotny wpływ na raportowane wyniki miały gorsze rezultaty osiągane przez sklepy własne Delikatesy Centrum oraz odpis w kwocie 80 mln zł dokonany w drugim kwartale br. związany z planowanym zamknięciem 59 własnych placówek.

Silna sprzedaż formatu Eurocash Serwis, odbicie w Gastronomii

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w pierwszym półroczu br. wzrost wyniku EBITDA o 5,1% r/r do 288,2 mln zł przy wzroście sprzedaży o 0,3% r/r do 9,04 mld zł.



– Sprzedaż żywności w małych i średnich sklepach, do którego agencje badawcze zaliczają niezależnych detalistów, stanowiących główną grupę klientów Grupy Eurocash, w pierwszym półroczu tego roku spadła o 1,2% w porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku. My najmocniej spadek sprzedaży odczuliśmy w hurtowniach Cash&Carry, głównie z powodu znacznie niższego rok do roku popytu na alkohol. Dobre wyniki sprzedaży zanotowaliśmy natomiast w formacie Eurocash Dystrybucja, a w drugim kwartale obserwowaliśmy także wyraźne odbicie w formacie Eurocash Gastronomia, w związku z otwarciem lokali gastronomicznych, przed rokiem zamkniętych z powodu pandemii. Silny wzrost sprzedaży kontynuował także format Eurocash Serwis, odpowiadający za dystrybucję wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.



Wzrost rentowności w segmencie hurtowym to m.in. efekt postępującej cyfryzacji, w tym rosnącej sprzedaży za pośrednictwem platformy eurocash.pl.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. organizowana przez Eurocash sieć ABC liczyła 9.234 sklepy, o 270 więcej niż przed rokiem. Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zrzeszonych w sieciach Lewiatan, Euro Sklep, Groszek i Gama (PSD) wynosiła natomiast łącznie 5.449 placówek, co oznacza przyrost o 282 sklepy r/r.

Program naprawczy w sklepach własnych Delikatesy Centrum, Inmedio odzyskuje sprzedaż