Frisco.pl oferuje benefity dla dużych rodzin

Od 29 lipca posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z licznych benefitów podczas robienia zakupów online w sklepie internetowym Frisco.pl – m.in. z 10 proc. rabatu na wszystkie warzywa i owoce.

Karta Dużej Rodziny jest elementem rządowego programu realizowanego przez gminy i przysługuje rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek i niezależnie od dochodu. Rodziny posiadające Kartę mają możliwość korzystania z licznych zniżek oferowanych przez partnerów programu – np. sklepy, lokale gastronomiczne, ale również z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej. Rodziny chętnie korzystają z systemu zniżek, do których uprawnia ich Karta – do programu przystąpiło już blisko 3,4 mln osób.

Do partnerów programu dołączył również największy supermarket internetowy Frisco.pl, w którym zakupy robi już niemal 120 tys. klientów. W Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu posiadacze Karty Dużej Rodziny podczas realizacji zakupów uzyskają 10 proc. rabat na wszystkie owoce i warzywa. Ponadto, już przy pierwszym zamówieniu zostają automatycznie włączeni do programu lojalnościowego Frisco Friends i mogą korzystać z jego licznych benefitów – m.in. dodatkowej 10 proc. zniżki na wybrany produkt i na wszystkie nowości, jakie będą pojawiały się w ofercie sklepu.

Frisco Friends to również benefity szczególnie cenione właśnie przez duże rodziny. Po pierwsze przywileje w dostawie – raz na kwartał bezpłatna dostawa premium, czyli nawet tego samego dnia, a co najważniejsze – zawsze bezpłatne dostawy przy zakupach powyżej 200 zł. Po drugie - możliwość rezerwacji aż 10 terminów dostaw, a tym samym planowania zakupów z wyprzedzeniem, nawet w okresie przedświątecznym. Po trzecie – prezenty: możliwość wyboru jednego z ekskluzywnych prezentów na co 10-te zakupy. I po czwarte – dodatkowe rabaty na wybrane marki i kategorie produktów.

Od ponad 14 lat zakupy online na Frisco.pl są dostępne dla mieszkańców aglomeracji Warszawskiej. W 2020 r. usługa została udostępniona mieszkańcom Wrocławia, a w maju br. również Poznania.