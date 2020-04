Frisco.pl: Wzrost liczby nowych kilentów 7-krotnie wyższy rdr.

Frisco.pl, które dotychczas rosło w tempie ok. poziomie ok. 30 proc. rocznie, od końca lutego notuje czterokrotny wzrost zamówień. Wzrost liczby nowych klientów, w pierwszym tygodniu kwietnia był 7-krotnie wyższy w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Od 24 lutego do końca marca br. Frisco.pl dostarczyło klientom około 5,5 mln produktów, których łączna waga przekroczyła 3,5 tys. ton. Najwyższe wzrosty odnotowano wśród produktów posiadających długi okres przydatności do spożycia m.in. mięsnych produktów konserwowych (wzrost o ponad 400 proc. w porównaniu do lutego br. i niemal 2700 proc. rdr.) oraz konserw rybnych (150 proc. mdm. i 325 proc. rdr.), a także dań gotowych (wzrosty od 330 do ponad 630 proc rdr, w zależności od rodzaju produktu). Bardzo duże wzrosty sprzedaży odnotowano również w koszyku produktów sypkich podstawowych m.in. kaszy (wzrost o 139 proc. w porównaniu do lutego i 325 proc. rdr), makaronu (wzrost o 126 proc. miesiąc do miesiąca oraz 273 proc. rdr), mąki (wzrosty mdm/rdr odpowiednio o 120 proc i 243 proc.) oraz ryżu (wzrost o 88 proc. w porównaniu do lutego i 238 proc. rdr). Jednocześnie znaczące wzrosty sprzedaży notują produkty świeże oraz pakowane produkty mięsne – przede wszystkim wieprzowiny (wzrost o 203 proc. w porównaniu do lutego oraz 394 proc. rdr.), świeżych pasztetów (wzrost o 161% mdm i 380 proc. rdr), kiełbas oraz wędlin pakowanych (odpowiednio 126 proc. mdm i 220 proc. rdr oraz 67% mdm i 201 proc. rdr), a także drobiu pakowanego (wzrost o 315 proc. w porównaniu do lutego oraz 356 proc. rdr). Wzrasta także sprzedaż pieczywa (o 77 proc. w porównaniu do ubiegłego miesiąca i 292 proc. rdr) oraz świeżych warzyw i owoców (w zależności od rodzaju i gatunku, wzrosty kształtują się na poziomie od 25 do ponad 120 proc. rdr).