Frisco: Przejmujemy klientów sklepów wielkopowierzchniowych, które stopniowo wypadają z gry

Siłą Frisco jest bogata oferta – ponad 15 tys. indeksów, w tym szeroki wybór produktów organicznych i roślinnych. Szerokość asortymentu połączona z konkurencyjnymi cenami i promocjami, a także możliwością dostosowania zakupów do indywidualnych potrzeb sprawiają, że Frisco rozwija się organicznie – wartość sprzedaży rośnie w tempie ok. 40 proc. r/r.

Frisco nie tylko tworzy alternatywę dla hipermarketów, ale przejmuje klientów sklepów wielkopowierzchniowych



- Udało nam się przekonać klientów, że produkty kupione w supermarkecie on-line są świeże i najwyższej jakości, dlatego wygrywamy internetową bitwę o handel artykułami spożywczymi. W centrum zainteresowania stawiamy konsumenta. To on - wraz z jego rosnącą siłą nabywczą - jest motorem zmian. Zakupy w internecie stają się wygodne i oszczędne. Frisco nie tylko tworzy alternatywę dla hipermarketów, ale przejmuje klientów sklepów wielkopowierzchniowych, które stopniowo wypadają z gry - podkreśla Jacek Palec.

Automatyzacja Frisco

- Biorąc pod uwagę oczekiwania klientów w kontekście cen, dostępności produktów, a także niezawodności i wygody zakupów w internecie, rynek e-grocery będzie rozwijał się w kierunku automatyzacji procesów. We Frisco działanie opieramy na koncepcie zautomatyzowanego magazynu. Gwarantuje to sprawność, kompletność i efektywność procesu kompletacji i konfekcji. Jest to format stojący niejako w opozycji do q-commerce, gdzie dostawca musi znaleźć produkty na półce, spakować je i dostarczyć pod drzwi. W specyficznych warunkach wysokiej inflacji, w jakich funkcjonujemy od kilku miesięcy, koniecznym jest także zapewnienie klientom odpowiednich cen i szerokości promocji - dodaje prezes Frisco.

Frisco buduje siódmy magazyn

- W 2023 roku będziemy dalej skupiać się na umocnieniu pozycji lidera e-grocery na stołecznym rynku. Budujemy właśnie siódmy magazyn, który powstaje pod Warszawą. Pozwoli on Frisco zrealizować 1,3 mln dodatkowych zamówień rocznie. Kolejnym elementem naszego działania będzie rozwój dostępności usługi. Teraz do naszych usług dostęp ma już co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce. Pracujemy nad tym, by ta liczba była jeszcze większa, a zakupy on-line były coraz bardziej powszechne. Nasz klient robi duże zakupy, często dla całej rodziny, dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać odpowiednią wartość koszyków, która jest kluczowym elementem ekonomiki całego modelu - wyjaśnia nasz rozmówca.

- Mimo wyzwań sądzę, że 2023 będzie kolejnym rokiem demokratyzacji e-grocery na największych rynkach w Polsce. W jej efekcie zakupy online będą poszerzały zasięgi o nowe grupy klientów - podsumowuje Jacek Palec.