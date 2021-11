FRSiH: Q-commerce i e-grocery będą się uzupełniać

Stosunkowo nowym zjawiskiem są w Polsce dark stores, które z impetem wkroczyły na rynek i oferują dostawy zakupów w 15 minut. - Trend natychmiastowości był widoczny już od lat, to się rozlewa także na handel. Konsument oczekuje coraz szybszych dostaw, również żywności. Nasi klienci to głównie młodzi, zdigitalizowani ludzie, ale uważam, że wszyscy potrzebują takiej usługi - mówił podczas debaty "Power of e-commerce" Jakub Jurkowski, dyrektor handlowy CEE, JOKR Poland Sp. z o.o.