Fundacja Kobiety e-biznesu: e-commerce musi przygotować się na pokolenie cyfrowych seniorów

Z analizy dowiadujemy się, że 86% badanych seniorów codziennie korzysta z Internetu, a 65% dokonuje w intrenecie zakupów przynajmniej raz w miesiącu.

Ankieta Fundacji Kobiety e-biznesu

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że tylko 6% respondentów robi zakupy rzadziej niż raz na kwartał. Oznacza to, że dla e-commerce pojawia się nowa przestrzeń e-sprzedażowa a kolejne marki, które kierują swój asortyment do seniorów znajdą rynek zbytu w Internecie. Ponadto musimy pamiętać, że grupa "internetowych seniorów" będzie nadal rosła, ponieważ pokolenie dobrze znające nowe technologie będzie osiągało wiek emerytalny.

„Współcześni seniorzy to osoby znacznie bardziej zaawansowane technologicznie niż mogłoby się wydawać. Nie tylko sprawnie korzystają z dobrodziejstw Internetu, ale i kupują online potrzebne im produkty, a także płacą za nie przez Internet. Badanie Silvers w e-commerce, że w większości robią to samodzielnie, bez pomocy innych osób i sporadycznie napotykają trudności podczas finalizowania transakcji” – mówi dla Fundacji Kobiety e-biznesu Joanna Erdman, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Jak wskazują ankietowani najpopularniejszą platformą zakupową wśród nich jest Allegro, której znajomość wskazuje 88% badanej grupy. Połowa z nich korzysta z takich platform jak: empik.com, rossmann.pl, czy też mediaexpert.pl. To co podkreślają badający jest fakt, że 1/3 respondentów regularnie korzysta ze sklepów spożywczych online, np. auchan.pl czy carrefour.pl.

Jeżeli chodzi o płatności w sieci, to 34% współczesnych seniorów wskazuje na metodę szybkich przelewów, natomiast 17% korzysta z BLIKA. Sami ankietowani wykazują zdecydowanie mniejsze zainteresowanie zakupami online na raty, czy też wykorzystywanie form płatności odroczonych.

„Zmienia się podejście osób starszych do nowoczesnych sposobów płatności – coraz chętniej robią zakupy online i płacą za nie bezgotówkowo. Poza wygodą i prostotą, istotnym argumentem, który przemawia do seniorów jest bezpieczeństwo transakcji. Płacenie BLIKIEM pozwala uniknąć podawania danych, które są wymagane przy przelewach tradycyjnych, czy przy użyciu kart płatniczych – wystarczy 6-cyfrowy kod BLIK, który użytkownik wyświetla w aplikacji mobilnej swojego banku a następnie akceptuje transakcję PIN-em. BLIK to metoda płatności odpowiadająca na potrzeby seniorów, dlatego już co 6 ankietowany w wieku powyżej 60 lat wybiera go podczas zakupów w Internecie” – mówi dla Fundacji Kobiety e-biznesu Magdalena Kubisa, dyrektor rozwoju biznesu, BLIK.

Wśród najważniejszych czynników, które podkreśla najstarsza grupa klientów e-commerce jest bezpieczeństwo płatności oraz czytelna strona graficzna, która zawiera wyraźne zdjęcia oraz proste, ale rzetelne opisy.

„Badanie pokazuje nowe oblicze seniora w Internecie, który potrafi świadomie i sprawnie dokonywać wyborów w świecie online. Należy zatem zadbać o ofertę skrojoną specjalnie dla nich, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa płatności, sposobu prezentacji, ale też dostosowania portfolio produktów pod specyficzne potrzeby starszych konsumentów. W ten etap życia wchodzi obecnie nowe pokolenie – dużo bardziej rozwinięte technologicznie, ale posiadające swoje szczególne wymagania.” – mówi dla Fundacji Kobiety e-biznesu Magdalena Grablewska, Przelewy24.