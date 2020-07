Fundusz bValue inwestuje w Natura Cold Press

fot. materiały prasowe

W firmę Natura Cold Press, producenta i dystrybutora zdrowych soków i diet sokowych zainwestował ponad milion złotych fundusz bValue.

Natura Cold Press powstała w 2016 r. Firma produkuje soki i napoje. Skupia się głównie na działalności opartej na ecommerce. Poprzez swój sklep internetowy sprzedaje soki wyciskane metodą cold press, czyli na zimno. Oferuje je m.in. w formie zestawów do diet sokowych lub dostaw w ramach miesięcznego abonamentu. Soki Natura Cold Press można znaleźć także w siłowniach i centrach sportowych.

Z kolei druga marka firmy, soki “Słońce”, to soki utrwalane pod wysokim ciśnieniem metodą HPP, która nie zabija witamin i pozwala na uzyskanie wydłużonych terminów przydatności do spożycia. Marka “Słońce” dostępna jest w sprzedaży w dużych sieciach handlowych, takich jak Carrefour, Frisco.pl, SPAR, API Market i innych.

Oskar Lis, właściciel i współzałożyciel Natury, wcześniej zajmował się drukiem 3D. Lis firmę zakładał ze znajomym, który prowadził juice bar w Warszawie, jednak po 11 miesiącach przejął przedsięwzięcie i od tej pory finansował jego rozwój z własnych środków.



W firmę postanowił zainwestować fundusz bValue. - Nie ukrywam, że rozmawiały z nami też inne VC, ale to podejście bValue nas przekonało - mówi Oskar Lis. Konkretne działania uruchomiono już w obszarez: strategii sprzedaży, dystrybucji oraz online marketingu.

Środki z inwestycji Natura Cold Press chce przeznaczyć na opracowanie nowych, nieobecnych jeszcze w Polsce linii produktowych, dział badawczo-rozwojowy spółki, a także dalszy rozwój kanałów online.



- Rynek żywności funkcjonalnej (czyli mającej udokumentowany, pozytywny wpływ na zdrowie człowieka)) dostarczanej za pośrednictwem kanałów online w naszej opinii to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów z sektora foodtech - mówi Maciej Balsewicz, partner zarządzający bValue. Jak dodaje, to właśnie kompetencje w obszarze sprzedaży online sprawiły, że fundusz zainwestował w Natura Cold Press. To druga inwestycja funduszu w sektor foodtech (pierwszym była Purella), wciąż poszukuje on kolejnych firm z tej branży.

- Według zewnętrznych opracowań branża żywności funkcjonalnej będzie rosła do 2025 roku w rocznym tempie 8 procent. Wzrosty w kanałach sprzedaży online będą na pewno jeszcze większe, a pandemia spowodowała przyspieszenie tego trendu - wyjaśnia Balsewicz.



Jak wyjaśnia Oskar Lis, obecnie większość klientów firmy to kobiety w wieku 25-40 lat z dużych miast, ale soki coraz częściej kupują też mieszkańcy mniejszych miejscowości. - Prawdopodobnie na jesieni będziemy gotowi, żeby ogłosić wejście do zupełnie nowej i niezwykle ciekawej branży. Na ten moment nie możemy więcej zdradzić - zapowiada założyciel Natura Cold Press.