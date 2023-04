Fundusz Rafała Brzoski inwestuje w spółkę z segmentu e-commerce B2B

PartyDeco wykorzystuje design i know how w e-commerce, aby z sukcesem wchodzić na rynki międzynarodowe. Dzięki temu firma stała się jednym z trzech największych europejskich graczy B2B w swojej niszy. Spółka ma plany dalszej ekspansji międzynarodowej i produktowej – RiO zamierza wesprzeć PartyDeco zwłaszcza w na rynku amerykańskim, który obecnie jest dla branży najbardziej perspektywiczny. Zarówno rozwój w Europie, jak i rynek e-commerce to obszary, gdzie dysponujemy ogromnym know-how i doświadczeniem. Zamierzamy więc aktywnie wspierać realizację ambitnej wizji założycieli i zespołu PartyDeco – powiedział Zbigniew Wójcik, managing partner funduszu RiO.