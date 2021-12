Furgonetka BOX - pierwsze automaty pojawią się na rynku w I poł. 2022

Właścicielem maszyny może zostać każdy – sieci handlowe, spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy, a także osoby prywatne. Z automatów będą mogli korzystać wszyscy operatorzy kurierscy, którzy nawiążą współpracę z Furgonetką.

Broker wprowadził na rynek dedykowaną aplikację AR (augmented reality) - Furgonetka BOX Partner - do zgłaszania lokalizacji, w których zdaniem konsumentów i przedsiębiorców powinny znaleźć się automaty paczkowe firmy. Dzięki niej można też dobrać rozmiar maszyny odpowiedni dla danej przestrzeni oraz sprawdzić jak będzie w niej wyglądała.

– Furgenetka Box to nasza autorska technologia do zarządzania siecią automatów. Do pakietu należy m.in. oprogramowanie do analizy potencjału biznesowego oraz aplikacja AR, pozwalająca dobrać odpowiedni automat do lokalizacji, zwizualizować go i zgłosić dane miejsce – mówi Rafał Agnieszczak, CEO Furgonetka.

W kwietniu Rafał Agnieszczak mówił w Pulsie Biznesu, że firma buduje sieć PUDO, czyli punktów nadań i odbioru, w której jest już kilkaset placówek i codziennie przybywa kolejna. Rozwinięciem tej koncepcji jest stworzenie otwartej sieci automatów Furgonetka BOX.