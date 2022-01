Furgonetka rusza z usługą zwrotów online

Furgonetka oferuje e-sklepom panel, w którym obsłużą przesyłki zwrotne, zaakceptują lub odrzucą zwroty, a także przejrzą historię przesyłek.

Jak zapewnia Furgonetka system do zwrotów online gwarantuje łatwą integrację z praktycznie każdym sklepem internetowym, w tym z popularnymi platformami.

Sklepy mają do możliwość ustalenia m.in. adresu do zwrotu, czasu na odstąpienie od umowy i czasu na wypłacenie pieniędzy. Furgonetka współpracuje z 12 firmami kurierskimi i udostępnia opcję śledzenia przesyłek zwrotnych.

Dostęp do łatwych i szybkich zwrotów to często motor napędowy dla większych zakupów. Klienci często już na etapie zakupu produktów zakładają, że część z nich zwrócą. Świadomie kupują np. kilka rozmiarów ubrań do przymierzenia lub różne modele akcesoriów dla porównania - wskazują przedstawiciele Furgonetka.pl.