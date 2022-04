Future of e-commerce na EEC: Handel przechodzi ze świata realnego w wirtualny

W dyskusji wzięli udział: Witold Ferenc, dyrektor generalny, założyciel, OpenApp; Natalia Hatalska, CEO, założycielka, infuture.institute, autorka bloga, hatalska.com; Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający, Accenture w Polsce; Zbigniew Wiśniewski, wiceprezes zarządu, Fundacja Polska Bezgotówkowa. Sesję prowadził Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej, Polityka Insight.

Handel w sieci czy offline?

Wydawało się, że po pandemii handel będzie migrował do internetu. Ostatnie dane GUS pokazują jednak, że udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej spadł.

- Wydaje mi się, ze dopóki nie będziemy w świecie cyfrowym mieli wielozmysłowego doświadczania produktów, to świat fizyczny nadal będzie bardzo istotny. Kupujemy nie tylko oczami, ale też innymi zmysłami, np. zapachem, smakowaniem, dotykiem. Na razie w świecie cyfrowym nie mamy możliwości smakowania, dotykania wąchania produktów, ale takie technologie są rozwijane. Mówi się o elektronicznych zmysłach. To są na razie inwazyjne metody, np. aby odczuć smak słodki, trzeba podwyższyć temperaturę języka. Być może kiedyś te technologie pozwolą nam odczuć smaki przez internet. Inne to np. specjalne rękawice, które pozwalają czuć dotyk – mówiła Natalia Hatalska.

- Widzimy, że sklepy tradycyjne zmieniają swoją funkcję. To już nie tylko zakupy. Np. w Seulu 50 proc. powierzchni zajmuje przestrzeń relaksu. W Londynie w centrum handlowym można zorganizować ślub. Online kupujemy, ale jeśli idziemy do sklepu fizycznego, to chcemy tam coś przeżyć – tłumaczyła ekspertka.

Krzysztof Kośmider, dyrektor zarządzający, Accenture w Polsce zgadzał się, że do centrów handlowych chodzimy już nie tylko po zakupy. Z tego powodu nawet zaawansowane technologie nie wyeliminują handlu offline.

- Chcemy wyjść z domu, spotykać się z ludźmi. To powód, dla którego zawsze będziemy chcieli pójść do sklepu, nadal będziemy chcieli dotknąć produktu, spróbować. Będzie się zmieniała rola sklepu. Do tej pory szliśmy do sklepu aby zobaczyć, dotknąć, a potem sprawdzaliśmy cenę w internecie i kupowaliśmy tam gdzie taniej. Teraz częściej wyszukujemy w internecie, patrzymy co nam się podoba, a potem idziemy do sklepu to zobaczyć. I nie wiadomo gdzie dokonamy transakcji, czy w sklepie, czy w internecie – mówił Krzysztof Kośmider.