GAMIVO rozwija współpracę z PayPal

GAMIVO ma na koncie wiele udanych współprac, a teraz rozwija kooperację z dobrze znaną marką w dziedzinie płatności internetowych – serwisem PayPal. W ramach akcji co-marketingowej obu marek, użytkownicy PayPal otrzymali newsletter z kodem zniżkowym upoważniającym do skorzystania z 11 proc. rabatu na platformie GAMIVO w okresie od 7 marca do 10 kwietnia 2023. Użytkownicy mogą skorzystać z promocji, płacąc za zakupy o wartości koszyka do 30 euro za pomocą standardowego systemu PayPal.

- PayPal dostępny jest w około 200 krajach, skupiając setki milionów użytkowników, z kolei wśród użytkowników GAMIVO najchętniej korzystają z niego gracze z USA i Europy Zachodniej. Dzięki wspólnej akcji marketingowej mamy szansę dotrzeć do ogromnej liczby potencjalnych użytkowników, a PayPal może swoim klientom zaproponować atrakcyjną zniżkę na GAMIVO, gdzie oprócz gier mogą znaleźć inne produkty cyfrowe, w tym karty podarunkowe do popularnych serwisów streamingowych – komentuje Tomasz Lewandowski, członek zarządu GAMIVO.

GAMIVO z platformą PayPal współpracuje od dawna, a teraz rozwija możliwość płacenia kartami kredytowymi i debetowymi. Serwis dla graczy jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie to rozwiązanie jest testowane. Obie strony są z niego niezwykle zadowolone.

- Kwestia metod płatności, to sfera, w której działamy proaktywnie i proponujemy użytkownikom wygodne i bezpieczne rozwiązania. W tym przypadku pojawia się kolejny dostawca płatności kartą, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko braku możliwości płacenia kartą w naszym serwisie w sytuacji, gdy inni dostawcy usług płatniczych są, na przykład z powodu awarii, czasowo niedostępni. PayPal zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed oszustwami, zabezpieczenia konta i szyfrowanie danych, co sprawia, że wiele osób chętnie z niego korzysta – tłumaczy Tomasz Lewandowski.