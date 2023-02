GAMIVO z rekordem sprzedaży. 1,85 mln sprzedanych gier i dóbr cyfrowych

Wysoka sprzedaż została osiągnięta dzięki konsekwentnej realizacji planów rozwoju GAMIVO, które zakładają skalowanie działalności spółki oraz automatyzację biznesu. Z końcem 2022 roku liczba użytkowników platformy wzrosła do 4,5 mln klientów, którzy zakupili już łącznie 18,1 mln produktów.

Historyczny rekord sprzedaży

Istniejący od 2017 roku serwis odnotował historyczny rekord sprzedaży. Tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku gracze zakupili 1,85 mln gier, dodatków, kart podarunkowych i innych dóbr cyfrowych. To kolejny dowód, że platforma cieszy się niesłabnącym zaufaniem użytkowników, którzy cenią serwis zarówno za wysoką jakość oferowanych usług i produktów, a także za konkurencyjne ceny. Za rekordową sprzedaż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku odpowiadają także premiery, wokół których można było skupić działania marketingowe. Warto wymienić między innymi Call of Duty Modern Warfare II, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Football Manager 2023 czy Gotham Knights. Ponadto Wiedźmin 3 dostał długo wyczekiwaną aktualizację, a zainteresowanie grą FIFA 23 wzrosło z powodu odbywających się w IV kwartale 2022 roku mistrzostw świata w Katarze oraz faktu, że to ostatnia produkowana przez EA Sports odsłona tej popularnej serii.

– Możemy pochwalić się historycznym rekordem sprzedażowym naszej platformy. Bardzo cieszy nas, że gracze wybierają i przede wszystkim cenią sobie usługi i produkty, dostępne na GAMIVO. W 2022 roku odnotowaliśmy sprzedaż produktów o niemal 20 proc. wyższą niż w 2021 roku. Motorem napędowym były głośne premiery pod koniec ubiegłego roku, co pozwoliło osiągnąć historyczną sprzedaż. Mimo sukcesu nie przestajemy intensywnie pracować nad dalszym rozwojem platformy. W najbliższych miesiącach planujemy m.in. kolejne akcje promocyjne, które, jak pokazał ubiegły rok, trafiają w gusta graczy i przynoszą wymierne korzyści w postaci wzrostu liczby użytkowników platformy oraz wyników finansowych spółki – komentuje Mateusz Śmieżewski, CEO GAMIVO.

Silne kampanie marketingowe

GAMIVO w ubiegłym roku prowadziło akcje promocyjne m.in. z producentami gier Plarium oraz Wargaming, a także z właścicielem sieci sklepów Żabka Polska, w ramach której gry od GAMIVO na dłużej zagościły w aplikacji mobilnej Żappka. Kooperacje przyczyniły się do istotnego wzrostu zarówno bazy klientów, jak i liczby sprzedanych gier i innych towarów cyfrowych na platformie.

Na koniec 2022 roku platforma GAMIVO gromadziła już 4,5 mln zarejestrowanych użytkowników, którzy zakupili łącznie 18,1 mln produktów. Właściciel platformy transakcyjnej podejmuje szereg działań w celu zapewnienia satysfakcji klientów, zarówno przy obsłudze zamówień, jak i ewentualnych reklamacji. Dzięki temu stopień satysfakcji klienta stale wynosi około 90 proc., natomiast ocena w serwisie Trustpilot określana jest jako „Doskonała”.

– Budowa zaufania i lojalności graczy jest bardzo wysoko na liście naszych priorytetów. Nieustannie staramy się także docierać do nowych użytkowników. Przekraczanie kolejnych progów sprzedażowych pokazuje, że udaje nam się osiągnąć te cele – dodaje Mateusz Śmieżewski.

Reagowanie na potrzeby graczy oraz rynkowe trendy przekłada się na rozwój GAMIVO oraz wyniki finansowe spółki. W trzecim kwartale 2022 roku serwis wygenerował obrót na poziomie blisko 60 mln zł, osiągnął 11,3 mln zł przychodu oraz 2,8 mln zł zysku netto, co stanowi wzrost o 125 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.