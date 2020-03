Gazetki promocyjne Lidla przeglądane częściej niż Biedronki

fot. shutterstock

Jak wynika z raportu Listonic i Moja Gazetka „Sieci handlowe” najczęściej przeglądaliśmy w 2019 roku gazetki i promocje w Lidlu. Na drugie miejsce spadła w tym zestawieniu sieć Biedronka. Na trzecim miejscu, bez zmian w stosunku do poprzedniego roku, znalazła się francuska sieć Auchan.



– Lidl w zeszłym roku wyprzedził Biedronkę, co pokazuje, że trochę lepiej dopasowuje swoją ofertę do preferencji Polaków. Jest to też na pewno efekt większych inwestycji reklamowych Lidla w ostatnich latach – mówi Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Team Manager w Listonic. W ostatnim roku Lidl zainwestował w dedykowaną aplikację z promocjami i gazetkami oraz sklep e-commerce z produktami non-food, co wzmocniło jego pozycję.

W 2018 roku udział popularności Biedronki na listach Listonic i Moja Gazetka wynosił 30,17%. W 2019 sieć odnotowała spadek o 2,47% i obecnie jej wynik wynosi 27,70%.



W Auchan konsumenci interesują się niskimi cenami marek własnych oraz szerokim asortymentem produktów. Czołówkę najchętniej przeglądanych gazetek, poza podium, uzupełniają: Kaufland, Tesco, Carrefour, Selgros, Pepco, Makro i Aldi. Zgodnie z przewidywaniami wzrost odnotowały proximity i convenience stores, do których zaliczamy Żabkę, Dino, Lewiatana czy Stokrotkę. Liderem kategorii drogerii w Polsce niezmiennie pozostaje Rossmann.

Wśród najczęściej przeglądanych gazetek w kategorii Dom i Ogród znalazły się: sieci IKEA, Castorama i Leroy Merlin. Inwestycja w sklep internetowy IKEA przyniosła wzrost sprzedaży online o 68% względem poprzedniego roku i stanowi 10% całości obrotów sieci.

Podsumowanie dla branży spożywczej powstało na podstawie danych z aplikacji Listonic oraz Moja Gazetka. Autorzy raportu analizowali, które gazetki z promocjami były przeglądane najczęściej.

Listonic to aplikacja mobilna do tworzenia list zakupów. W 2019 roku użytkownicy Mojej Gazetki przejrzeli ponad 2,4 mld stron gazetek promocyjnych.