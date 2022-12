Gigant się doigrał. Duża kara na jednym z największych rynków

90 tys. euro grzywny dziennie dla Amazona

Francuskie organy ds. konkurencji nakładają nową grzywnę na Amazon: amerykański gigant handlu elektronicznego musi zapłacić 3,3 miliona euro, czyli 90 tys. euro dziennie. Francuskie prawo zezwala na nakładanie kar pieniężnych w wysokości do 1 % światowego obrotu firmy, więc urząd zdecydował się po raz pierwszy użyć tej broni.

Rzeczywiście, podczas dochodzenia w sprawie umów między sprzedawcami a platformą Amazon, francuski organ nadzorujący konkurencję znalazł „niezrównoważone klauzule”, które faworyzowałyby Amazon i naruszały zasady handlu przyjęte przez Unię Europejską w 2019 r.

Amerykański gigant internetowy miał czas najpóźniej do 22 marca br. na dostosowanie francuskich umów, ale ostatecznie zrobili to dopiero miesiąc później – 28 kwietnia. Mimo to Amazon został ostrzeżony z wyprzedzeniem, że zbliża się grzywna w wysokości 90 tys. euro za każdy dzień zwłoki.

Drugi wyrok w sprawie Amazona

To nie pierwszy raz, kiedy Amazon został skazany za podobne praktyki. W 2019 roku firma została już ukarana grzywną w wysokości 4 mln euro przez sąd handlowy w Paryżu z powodu umów. Francja była też jednym z pierwszych krajów, które przegłosowały tzw. ustawę antyamazonską, która ogranicza władzę dużych platform. Obecnie kraj nadal stara się zakazać bezpłatnej dostawy książek, aby dać większe szanse księgarniom fizycznym.

Amazon sprzeciwia się nie tylko grzywnie, ale także pierwotnym ustaleniom i wnioskom organu nadzorującego rynek. Gigant handlu elektronicznego zakwestionuje każdą z nich w sądzie.