Gliwicki BTS wybudowany na potrzeby DPD Polska sprzedany

Crescendo Real Estate Advisors pod koniec grudnia 2021 r. sprzedał centrum dystrybucyjne typu BTS (Build-to-Suit) z magazynem cross-dock, zlokalizowane w Gliwicach na Górnym Śląsku. Około 8 000 mkw. nowoczesnej powierzchni logistyczno-magazynowej służy potrzebom DPD Polska.

Kupujący, Palmira Capital Partners, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, jest firmą, będącą specjalistą w dziedzinie logistyki i nieruchomości korporacyjnych. Zdywersyfikowany portfel pod jej zarządzaniem zawiera obecnie aktywa rozlokowane w sześciu różnych krajach. Firma inwestuje w nowoczesne obiekty logistyczne, wspólnie z lub w imieniu innych podmiotów zarządza powierzonymi jej nieruchomościami w ramach całego łańcucha wartości dodanej.

DPD Gliwice, oddane do użytku w 2014 roku, to nowoczesne centrum dystrybucyjne obejmujące blisko 7000 mkw. powierzchni magazynowej typu cross-dock oraz ok. 1000 mkw. powierzchni biurowej.

- Jesteśmy zadowoleni z zakończonej sukcesem sprzedaży nieruchomości w Gilwicach, ważnego obiektu w ramach obecności DPD w Polsce. W 2014 roku, kiedy rynek był o wiele mniej dojrzały niż obecnie, Crescendo zapewniło 100% finansowania dla inwestycji Build-to-Suit, co pozwoliło na zakończenie budowy dla DPD w mniej niż rok. Na początku 2021 r. Crescendo i DPD ponownie współpracowały w celu przedłużenia umowy najmu nieruchomości na kolejne dziesięć lat. Nowa umowa najmu z atrakcyjnym najemcą, a także doskonała lokalizacja tego obiektu w Gilwicach, pozwoliły Crescendo na wynegocjowanie ceny sprzedaży, która została uznana za atrakcyjną przez firmę Palmira i inwestorów Crescendo w ramach Funduszu I. Mając na uwadze, że Crescendo kontynuuje inwestycje w ramach Funduszu II, jak również uruchamia kapitał dla swoich partnerów instytucjonalnych, mamy nadzieję na ponowną współpracę z JLL, PWC i Leucosia Capital przy przyszłych transakcjach typu Build-to-Suits oraz sale & leaseback - komentuje Crescendo Real Estate Advisors