Globalna firma e-commerce będzie najemcą nowych magazynów Panattoni w Legnicy

Panattoni Park Legnica będzie liczył 90 tys. mkw.., fot. materiały prasowe

Panattoni rozbudowuje Legnicę - alternatywny rynek sektora obiektów przemysłowych wobec Wrocławia. Deweloper wystartował z budową 25 000 mkw. Panattoni Park Legnica z planowanych 90 000 m kw. Pierwszy obiekt stanie się zakładem produkcyjnym Grupy Spreadshirt – globalnej firmy zajmującej się handlem elektronicznym, która umożliwia konsumentom wyrażanie siebie poprzez spersonalizowane i niestandardowe produkty. W powstającej inwestycji firma wynajęła ponad 11 000 m kw. powierzchni produkcyjno-magazynowej, którą zajmie już w sierpniu 2020 r.

Po udanych realizacjach obiektów produkcyjnych i dedykowanego centrum logistycznego, deweloper wystartował z budową pierwszej fazy (25 000 m kw.) Panattoni Park Legnica o planowanej powierzchni 90 000 m kw. Do powstającej inwestycji wprowadzi się Spreadshirt Manufacturing Polska - polski zakład produkcyjny globalnej firmy e-commerce Spreadshirt. Umożliwia ona konsumentom wyrażenie siebie dzięki spersonalizowanym, dostosowanym do ich potrzeb produktom. Wszystkie artykuły są drukowane na żądanie i wysyłane z Polski do całej Europy. Przedsiębiorstwo działa w Legnicy ponad 10 lat. Ze względu na planowany rozwój, a także optymalizację i racjonalizację produkcji i logistyki, zdecydowało się zmienić dotychczasowy wieloletni obiekt na nowoczesną powierzchnię magazynową klasy A.

Część produkcyjno-magazynowa zajmie ponad 10 000 m kw., zaś biurowa blisko 1000 m kw. Do nowego obiektu, firma przeprowadzi się już w 1 sierpnia 2020 r. Dzięki tej zmianie, Spreadshirt Manufacturing Polska będzie mogło obsłużyć o 20 proc. więcej zamówień niż dotychczas.

- Produkujemy w Legnicy od ponad 10 lat z pomocą bardzo zaangażowanego i dobrze wyszkolonego zespołu. Panattoni Park Legnica będzie naszym centralnym magazynem dla wszystkich naszych lokalizacji w Unii Europejskiej. Zainstalujemy nową technologię drukowania, a tym samym poszerzymy specjalistyczną wiedzę zespołu w takich dziedzinach, jak hafty - komentuje Hanne Dinkel, dyrektor ds. dostaw dla klientów, przeniesienie fabryki z centrum miasta do Panattoni Park Legnica.