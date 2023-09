Glosel rozwija sieć punktów odbioru osobistego i zatrudnia szefa marketingu

Od sierpnia punktów jest 3 razy więcej niż dotychczas. Na mapie znalazły się 24 nowe miejsca w całej Polsce. To wynik współpracy Glosela z serwisami usług kurierskich - Meest Post i epaka.pl. W sierpniu o niemal 200% wzrosła liczba punktów odbioru osobistego w partnerskich lokalizacjach. Obecnie zamówienia można odbierać w 12 stacjonarnych księgarniach pod marką TaniaKsiazka.pl i w 33 punktach odbioru.

“Wprowadzenie większej liczby punktów odbioru osobistego to kolejny krok w naszej strategii rozwoju i dbałości o jakość obsługi klienta. Nasi klienci chętnie wybierają odbiór osobisty i wielokrotnie dawali nam znać, że przydałoby się więcej takich miejsc. Wierzymy, że dzięki temu będziemy mogli zwiększyć nasz udział w rynku i utrzymać pozycję jednego z liderów w branży, a jednocześnie być bliżej klienta” - podkreśla Łukasz Kierus - prezes Glosela.

12 punktów w galeriach handlowych to partnerstwo z serwisem usług pocztowych Meest Post. Np. mieszkańcy Warszawy zyskają aż 5 miejsc odbioru osobistego - Atrium Targówek, Westfield Mokotów, Westfield Arkadia oraz galerie Wileńska i Północna. W popularnych galeriach będą też mogli odbierać zakupy mieszkańcy Wrocławia, Kielc, Gdańska, Krakowa, Lublina i Łodzi. 12 miejsc odbioru zlokalizowanych jest w punktach epaka.pl, zazwyczaj na osiedlach mieszkaniowych, gdzie sąsiadują z innymi punktami handlowymi czy usługowymi.

“Lokalizacja punktów odbioru w popularnych galeriach handlowych i na osiedlach to nasz świadomy wybór, bo chcemy iść jak najbardziej na rękę klientom. Dzięki temu mogą nie tylko zaoszczędzić na kosztach wysyłki, ale też odebrać zamówienia z naszej księgarni i sklepu w miejscu, gdzie zazwyczaj robią zakupy, czy korzystają z rozrywki” - mówi Eliza Mieńko - Business Development Manager w Glosel.

Wysyłka do punktu partnerskiego kosztuje 3,99, a darmowa dostawa będzie obowiązywać od zamówień powyżej 99 zł.

Stanowisko Chief Marketing Officer w Gloselu w sierpniu objął Rafał Bartoszewicz - ekspert w zakresie e-commerce, strategii digitalowych i brandingowych, zwłaszcza ukierunkowanych na zwiększenie sprzedaży i rentowności. Jest on odpowiedzialny za zarządzanie i koordynowanie działań marketingowych spinając wszystkie zespoły Glosela.

“Moim priorytetem jest głębokie zrozumienie konsumenta, zachowań na rynku i branży. Utrzymywanie ścisłego dialogu z naszymi klientami jest kluczem do tego, aby lepiej zrozumieć ich oczekiwania. Integralną częścią naszej strategii będzie synergia na każdym polu - a zespół marketingu jest jej ważnym ogniwem. Dlatego wspólnie z Łukaszem podjęliśmy decyzję o połączeniu tych działów w jeden zespół” - mówi CMO w Gloselu Rafał Bartoszewicz.

Kolejnym krokiem w kierunku rozwoju jest transformacja w stronę większego wykorzystania AI i data driven company. Ma to zwiększyć skuteczność procesów, głównie w marketingu, sprzedaży i obsłudze klienta.

“Chcemy efektywniej wykorzystywać potencjał AI i big data, aby szybko reagować na dynamicznie zmieniające się warunki rynku, opierając nasze decyzje na solidnych danych. Wierzę, że dzięki takim działaniom dostarczymy naszym klientom wyjątkowej wartości i wzmocnimy naszą pozycję na rynku” - mówi Rafał Bartoszewicz.

Pod parasolem Glosela działają marki takie jak TaniaKsiazka.pl i Bee.pl.

TaniaKsiazka.pl to księgarna online oferująca 400 tys. produktów - książek, gier, zabawek, produktów elektronicznych i artykułów papierniczych.

Bee.pl to sklep, który oferuje produkty spożywcze, artykuły dziecięce, zabawki, akcesoria do domu i ogrodu, środki czystości, kosmetyki (również naturalne), a także wszystko, co potrzebne dla domowych zwierząt.