Glovo chce wprowadzić 250 tys. małych firm w świat ecommerce

Nowy program udostępnia restauracjom i sprzedawcom detalicznym zestaw narzędzi, które pomogą im przenieść działalność do Internetu i dynamiczne ją rozwijać.

Celem Glovo jest stymulowanie rozwoju małych i średnich firm w Internecie, ponieważ tylko 20% sprzedawców na całym świecie jest obecnych w sieci.

Dla 40% aktualnych partnerów Glovo, aplikacja jest pierwszym doświadczeniem w digitalizacji i sprzedaży online.

Celem Glovo jest wprowadzenie ponad 250 000 małych, lokalnych firm w świat sprzedaży online przed końcem 2023 roku.

Glovo uruchomiło Glovo Local, nowy program dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży detalicznej i restauracyjnej, który umożliwi im sprzedaż produktów online. Projekt startuje na wszystkich 24 rynkach, na których obecne jest Glovo. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie, Afryce i Azji, która zapewnia skonsolidowany zestaw usług i rozwiązań cyfrowych dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

Glovo Local wchodzi na rynek



Dostępne usługi obejmują rozwiązania cyfrowe i operacyjne dla własnych kanałów sprzedaży i sklepów, a także dedykowane narzędzia, które pomogą w zarządzaniu oraz optymalizacji sprzedaży (od dostępu do kompleksowych statystyk po dostarczanie rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw).

Program zapewni właścicielom dodatkowe możliwości marketingowe i reklamowe, co pozwoli zwiększyć widoczność sklepu lub restauracji oraz zdobyć nowych klientów, którzy preferują zamówienia online. Wszystkie te rozwiązania są szansą na zdobywanie wiedzy i rozwój, dzięki darmowym, kompleksowym materiałom edukacyjnym dotyczącym platformy Glovo, rynku e-commerce, a także kompleksowemu wsparciu dedykowanego zespołu - szczególnie w ciągu pierwszych tygodni działalności sklepu online.

Wyjść z „trybu przetrwania” i doprowadzić do rozkwitu

- Tylko 20% sprzedawców na całym świecie prowadzi działalność w Internecie, co podkreśla pilną potrzebę znalezienia dróg do cyfryzacji. Ponad 100 000 firm, z którymi współpracujemy na całym świecie, to małe lokalne przedsiębiorstwa. Wzrost kosztów utrzymania bardzo się na nich odbija. Celem Glovo jest wprowadzenie ponad 250 000 małych lokalnych firm do Internetu przed końcem 2023 roku. Jesteśmy świadomi roli, jaką odgrywamy w pomaganiu tym firmom w rozwoju, a dzięki Glovo Local stawiamy je na czele i w centrum naszej strategii, podwajając wysiłki technologiczne i operacyjne, by dać im jeszcze lepsze rozwiązania. Dzięki narzędziom dostępnym w Glovo Local możemy pomóc im dotrzeć do większej liczby klientów, przyspieszając ich drogę do rozwoju i trwałej rentowności. W ten sposób zapewniamy rozwój przedsiębiorczości i pobudzamy lokalną gospodarkę. Program Glovo Local i wszystkie jego nowe możliwości technologiczne został opracowany z myślą o jednym celu – pomóc tym firmom nie tylko poradzić sobie z obecnymi zawirowaniami gospodarczymi, ale wyjść z „trybu przetrwania” i doprowadzić do rozkwitu – podsumowuje Rodrigo Alier, dyrektor zarządzający w dziale Partnerzy i marki.