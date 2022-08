Glovo dowiezie wyprawki z Papiernik by Empik

Glovo i Papiernik by Empik kontynuują współpracę partnerską po okresie pilotażowym. Użytkownicy aplikacji mobilnej Glovo zyskują dostęp do oferty obejmującej ponad 700 produktów papierniczych, szkolnych i kreatywnych. To pozwoli sprawnie zrealizować zakupy wyprawki i przygotować dziecko do szkoły, bez wychodzenia z domu.