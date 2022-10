Glovo i Homla nawiązały partnerstwo. Oferta dla Warszawy i Janek

Glovo i Homla nawiązały partnerstwo, dzięki któremu będzie można łatwo i szybko zamówić produkty wyposażenia wnętrz.

Początkowo w aplikacji dostępnych będzie około 450 dodatków do domu Homla, wśród których znajdziemy m.in produkty do salonu, sypialni, kuchni, łazienki oraz dekoracje i prezenty na każdą okazję.

Homla - co to za marka

Homla to polska marka wyposażenia wnętrz, w której ofercie klienci znajdą produkty do salonu, sypialni, kuchni, jadalni, łazienki oraz tysiące dekoracji i prezentów. Z kolei Glovo jest jedną z największych na świecie platform umożliwiających zamawianie produktów wprost do domu czy miejsca pracy. Dzięki współpracy Homla z Glovo, użytkownicy aplikacji, którzy cenią wyjątkowy design i funkcjonalność, mogą wybierać pośród 450 artykułów wyposażenia wnętrz i zamówić je z ekspresową dostawą pod drzwi.

– Coraz więcej konsumentów dostrzega potencjał w Glovo jako aplikacji multi-category, czyli oferującej znacznie więcej produktów niż jedzenie i zakupy spożywcze. Nasi użytkownicy cały czas szukają nowych kategorii i artykułów, z których mogliby skorzystać, aby łatwo i szybko zaspokoić swoje potrzeby. Razem z Homla będziemy mogli wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i rozszerzyć naszą ofertę o kategorię wyposażenia wnętrz. Chcemy wspólnie być jak najbliżej naszych konsumentów i docierać do jak największej liczby mieszkańców miast w Polsce – podkreśla Beata Wronowska, Partner Business Leader Q-Commerce w Glovo Polska.

Homla i Glovo - gdzie dostępna oferta

Początkowo Homla w Glovo dostępna będzie w Warszawie oraz Jankach. Jednak obie firmy wspólnie pracują nad rozszerzeniem współpracy o kolejne miasta.

Branża home&decor na Glovo

Chociaż Homla to pierwsza firma z branży home&decor dostępna w Glovo w Polsce, to firma ma już doświadczenie w tym sektorze w innych krajach. Na pozostałych rynkach Glovo współpracuje m.in. z English Home czy Flying Tiger Copenhagen. Dane z tych rynków wskazują, że konsumenci doceniają komfort ekspresowej dostawy.