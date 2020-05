Glovo kontra Supermercato24. Który model sprawdzi się na polskim rynku?

To dobry czas dla e-grocery. Czy potrwa dłużej? , fot. mat. pras.

W czasie pandemii koronawirusa e-grocery przeżywa rozkwit. Kupujemy w internecie, bo tak jest bezpieczniej. Wszyscy duzi gracze, a także wielu mniejszych, proponują klientom zakupy online. Sytuacja sprzyja nowym rynkowym graczom - firmom Glovo i Supermercato24. Czy zaistnieją w świadomości konsumentów? Która z firm ma większe szanse na podbój polskiego rynku?

Zarówno Glovo, jak i włoska spółka Supermercato24 (w Polsce operujące pod działającą od trzech lat marką Szopi.pl, którą przejęła w październiku 2019 roku) chcą zarabiać na dostawie zakupów spożywczych bezpośrednio do domu konsumenta. Obie firmy działają w oparciu o istniejącą infrastrukturę swoich partnerów (sklepy stacjonarne) i nie inwestują we własne magazyny. Zapewniają technologię łączącą kupującego ze sprzedawcą oraz samą usługę dostawy.



- Elementem różnicującym usługę od typowych zakupów online jest dostęp do oferty wielu sklepów oraz dostawa w ciągu kliku godzin od złożenia zamówienia. Od tych dwóch parametrów (liczba zintegrowanych partnerów oraz krótki czas dostawy) zależy w dużej mierze atrakcyjność danego serwisu. Szopi.pl koncentruje się głównie na zakupach spożywczych, podczas gdy Glovo zamierza zarabiać również na dostawie innych kategorii, w myśl zasady – to co możesz kupić samodzielnie w dowolnym sklepie, my możemy zakupić za Ciebie i przywieźć do Twojego domu. Glovo oferuje dostawę jedzenia z restauracji, a nawet idzie dalej i oferuje usługi kurierskie bez ograniczeń dotyczących przewożonych rzeczy – mogą to być dokumenty, zostawione gdzieś klucze czy np. telefon odebrany z serwisu. Podczas gdy Glovo chce stać się cyfrowym asystentem do załatwiania spraw różnych, Szopi.pl celuje w wyspecjalizowaną usługę. Oznacza to, że z biegiem czasu oferty obu firm będą coraz bardziej różniły się między sobą. Specjalizacja pozwala Szopi.pl na dotarcie do niszowych partnerów oraz na budowę floty zoptymalizowanej pod kątem konkretnej kategorii, która jest bardzo wymagająca logistycznie. Glovo z szerszym wachlarzem usług musi zachować uniwersalność, która jak wiadomo wiąże się z kompromisami, ale w zamian daje dostęp do znacznie większego rynku - uważa Roman Baluta, członek rady Izby Gospodarki Elektronicznej oraz CEO firmy Orba.



Na ten rok inwestor Szopi.pl zapowiadał rozwój platformy i poszerzanie zasięgu. Słowa dotrzymuje. Od końca kwietnia z usług Szopi mogą korzystać mieszkańcy Łodzi, Katowic, Bytomia i Tychów. Wcześniej taką możliwość mieli mieszkańcy Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. W zasięgu usługi jest już ponad 5 milionów osób, które będą mogły zamawiać produkty spożywcze z sieci takich jak: Auchan, Biedronka, Carrefour czy Lidl za pomocą strony internetowej lub aplikacji (zakupy w ich imieniu zrealizuje specjalnie przeszkolony Szoper). W maju usługa Szopi zostanie poszerzona o kilka kolejnych miast. Firma trafiła na dogodny moment. W obliczu pandemii Polacy coraz chętniej kupują żywność za pośrednictwem kanału internetowego. Według danych Szopi.pl, koszyki w porównaniu z czasem sprzed pandemii są większe średnio o 70 proc.Jeśli przekonają się do tego sposobu robienia zakupów, jest duża szansa, że także po koronawirusie będą korzystać z takich usług.



Na taki obrót spraw liczy również Glovo, które nad Wisłą zadebiutowało pod koniec 2019 roku, przejmując od AmRestu Pizza Portal. Glovo nie chce być jednak kolejną firmą, która przywiezie jedzenie z restauracji i stawia na szerszy wachlarz usług. Pokazał to dobitnie obecny kryzys. Wielu detalistów FMCG nie ma własnych e-sklepów, ale rynkowa potrzeba skłoniła ich do nawiązania partnerstw. Glovo z sukcesem rozwija współpracę z Biedronką - w tej chwili za pośrednictwem aplikacji można zamawiać zakupy z 200 sklepów sieci w 16 miastach.

Na początku kwietnia Glovo rozpoczęło również oficjalną współpracę z siecią Carrefour. Konsumenci zyskują możliwość zamawiania zakupów ze sklepów Carrefour Express, które zostaną dostarczone pod ich drzwi przez kurierów Glovo. Wszystko to w czasie krótszym niż godzina.Konsumenci otrzymują dostawy z Carrefour Express w 7 miastach: Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.



Dla rozwoju e-grocery szczególnie ważne są uwarunkowania lokalne takie jak aktywność sieci spożywczych w e-commerce, średnia czasochłonność potrzebna na zrobienie zakupów samodzielnie czy np. regulacje dotyczące zakupu alkoholu.



- E-grocery ma zdecydowanie potencjał w Polsce. W naszym kraju odsetek transakcji zawartych w kanale online dla tej kategorii jest niski. w Polsce wartość e-zakupów spożywczych stanowi około 0.5 proc. całości obrotu kategorii. Dla porównania we Francji jest to około 4.5 proc. a w UK nawet 6 proc. Nie należy jednak w prosty sposób przekładać tych liczb na gwarancję wzrostów – rynek niemiecki np. pozostaje na poziomie zbliżonym do polskiego mimo bardziej zamożnego społeczeństwa i rozwiniętego rynku cyfrowego. Zakupy spożywcze online wymagają inwestycji w wyspecjalizowaną sieć logistyczną. Z tego powodu należy spodziewać się dalszego rozwoju e-grocery w obrębie dużych miast, w których wysoka gęstość zaludnienia przekłada się na dostęp do dużej liczby konsumentów oraz potencjalnych partnerów. Sukces obu firm zależy w dużej mierze od tego, jak sprawnie będą pozyskiwać kapitał na dalszy rozwój. Segment, w którym działają ma wielki potencjał wzrostu, ale jednocześnie nie generuje jeszcze rentowności pozwalającej na samofinansowanie inwestycji. Potencjał widzą również tacy giganci jak Uber czy WeChat, którzy posiadają swoje usługi o podobnym profilu. Z pewnością będziemy świadkami ciekawej walki o klienta - podsumowuje Roman Baluta.