Glovo: Niedługo będziemy formą galerii handlowej online z szybką dostawą

Jaka przyszłość rynek q-commerce? Czy możemy spodziewać się upadłości i przejęć po etapie rozkwitu?

Rynek Q-commerce, podobnie jak cała branża delivery, po początkowym etapie dużych inwestycji i szybkiego wzrostu, coraz większą wagę przywiązuje do rentowności, która ma zapewnić zwycięstwo na bardzo konkurencyjnym polskim rynku. Naturalnie następuje proces konsolidacji, czego najlepszym przykładem jest przejęcie Gorillas przez Getir. W Polsce rynek jest tak rozdrobniony, że możemy spodziewać się wycofywania części graczy, podobnie jak Swyft pod koniec 2021 roku, Jokr czy niedawno Barbora, które zrezygnowały z usługi Barbora Express. Warto jednak zaznaczyć, że cały czas rośnie udział kanału online w sprzedaży żywności. W 2021 r. wartość polskiego rynku e-grocery szacowano na 5 mld złotych. Z prognoz Strategy&Polska wynika, że do 2027 r. osiągnie on wartość nawet 13 mld zł - istnieje zatem przestrzeń do dalszego rozwoju, a tort do podziału jest coraz większy. Wygrają te firmy, które będą w stanie zaoferować klientom komplementarną usługę składającą się z ekspresowych dostaw w 20 minut, większych zakupów spożywczych oraz dodatkowych kategorii handlowych. Właśnie dlatego w Glovo cały czas rozwijamy wszystkie te trzy obszary sprawiając, że z perspektywy naszych użytkowników niedługo będziemy formą galerii handlowej online z szybką dostawą.

Jaki jest zatem typowy koszyk Q-klienta?

W Glovo oferujemy naszym użytkownikom ekspresowe dostawy zakupów spożywczych w 20 minut w ramach usługi BIEK realizowanej we współpracy z Biedronką oraz dostawy tego samego dnia, realizowane zazwyczaj w ciągu ok. 1-2 godzin, we współpracy z naszymi partnerami, takimi jak wspomniana Biedronka, Auchan czy Carrefour. Jednocześnie cały czas rozszerzamy naszą ofertę handlową i tworzymy nowe kategorie wykraczające poza wspomniane zakupy spożywcze, takie jak kwiaty, alkohol, a nawet sex-shopy. Współpracę z Glovo rozpoczęły także Homla, Laurella czy Fale Loki Koki, tworząc takie kategorie jak dekoracje wnętrz, moda czy kosmetyki. Każda z tych kategorii ma zupełnie inne wyzwania, potencjał i średni koszyk zakupowy. Według badania przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency średni koszyk zakupowy w e-grocery wynosi obecnie 160,10 zł. Z kolei BLIK analizuje, że średnia wartość zamówień w drogeriach i aptekach wynosi 146 zł, a w kategorii moda jest to już 248 zł. Dlatego w Glovo analizujemy każdą kategorię osobno. Jestem jednak przekonany, że wraz z rozwojem technologicznym, coraz większą personalizacją oferty, rosnącą liczbą dostępnych produktów czy upowszechnianiem się Q-commerce, średni koszyk będzie systematycznie rósł do optymalnych rozmiarów. Penetracja zakupów online w Polsce jest wciąż bardzo niska, a apetyt użytkowników rośnie w miarę jedzenia.

Wspomniał Pan o digitalizacji. W jaki sposób kolejne innowacje zmienią rynek dostaw?

Pojawienie się Q-commerce to kolejny krok w rewolucji handlowej i e-commerce. To jednak nie koniec zmian i branża delivery będzie się dalej rozwijać. W Glovo wierzymy, że najatrakcyjniejszym dla użytkowników kierunkiem rozwoju są nowe kategorie handlowe z szybką dostawą, poniżej jednej godziny. W ciągu ostatnich 12 miesięcy rozszerzyliśmy ofertę o produkty do wyposażenia wnętrz, modę, kosmetyki czy sex shopy. Znacznie zwiększyliśmy także liczbę partnerów oferujących wyroby alkoholowe, a coraz popularniejsze stają się artykuły papiernicze i biurowe czy zamówienia z kwiaciarni, których liczba rok do roku zwiększyła się o ponad 330 proc. Digitalizacja i rozwój technologii sprawią, że aplikacje delivery będą cały czas się udoskonalać, oferując coraz bardziej intuicyjne katalogi produktów, większą personalizację oferty czy inne rozwiązania zwiększające wygodę zakupów. Także same dostawy będą szybsze i wygodniejsze. Wiele firmy, w tym także Glovo, bada możliwość wykorzystania robotów. Z kolei już dzisiaj Amerykanie mogą skorzystać z usługi „Key in home-delivery”. Dzięki niej, podczas nieobecności gospodarza, kurier będzie mógł zostawić zakupy np. w garażu, wykorzystując do tego rozwiązania smart home.

Wygoda jest ważna, ale klienci mierzą się z inflacją, która zmienia zachowania konsumentów w obszarze szybkich zakupów.

Po raz pierwszy w historii rozwoju branży Q-commerce mamy do czynienia z tak wysoką inflacją. Jest to zatem nieznane terytorium dla całej branży. Wierzymy jednak, że klienci nadal będą doceniać wygodę zakupów spożywczych z 20-minutową dostawą. Szczególnie, że często zamówienia wynikają z nagłej, silnej potrzeby zakupu wybranych produktów oraz braku czasu. Jeśli spojrzymy na czas potrzebny na tradycyjne zakupy w sklepie osiedlowym, w którym ceny są znacznie wyższe niż w dyskontach, to zamówienie online jest atrakcyjniejsze i wygodniejsze. Wyraźna jest także zmiana zachowań konsumenckich. Kiedyś, nasi rodzice czy dziadkowie pożyczyliby niezbędne produkty od sąsiadów, natomiast dzisiaj wygodnie zamówią je w Glovo.

Współpracujecie Państwo z liderem segmentu dyskontowego Biedronką. Jakie są Państwa plany na kolejne lata?

Współpraca z Biedronką, największym graczem na polskim rynku, stawia nas w bardzo komfortowej sytuacji. Nasza oferta jest komplementarna - z jednej strony nasi użytkownicy w ponad 100 miastach w Polsce mogą korzystać z zamówień online realizowanych w ciągu godziny, które wykorzystują zazwyczaj do większych zakupów. Z drugiej, w przypadku nagłej potrzeby, klienci mogą skorzystać z ekspresowych dostaw w 20 minut w ramach usługi BIEK, która dostępna jest w 6 dużych miastach - Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie. Wspólnie zrealizowaliśmy już prawie trzy miliony dostaw, a to dopiero początek. Jestem przekonany, że dynamika naszego rozwoju będzie coraz szybsza. Wspólnie rozwijamy także innowacje, czego najlepszym przykładem są wakacyjne dostawy BIEK na plażę w Brzeźnie i Jelitkowie. W ten sposób zapewniamy naszym użytkownikom coraz większy komfort dostaw i wyjątkowe doświadczenie. Rok 2023 będzie trudny dla wszystkich graczy q-commerce, jednak wierzymy, że nasza współpraca z Biedronką pozwoli obu stronom pozyskać nowych klientów, zwiększyć przychody i wzmocnić swoją pozycję na rynku.

Rok 2023 może być trudny nie tylko ze względu na inflację, ale także rosnące koszty, w tym płace. Jak będą zmieniały się stawki dla kurierów?

Kurierzy świadczący usługi dla Glovo otrzymują wynagrodzenie za każde zrealizowane zamówienie. Otrzymują także dodatkową kwotę za przejechane kilometry oraz opcjonalnie za wydłużony czas oczekiwania na odbiór zamówienia w restauracji. Dodatkowo, obowiązują mnożniki w momencie dużego zapotrzebowania oraz dodatkowe bonusy. Cały czas pracujemy nad efektywnością - średni czas realizacji dostaw w Glovo zmniejszył się o ponad 20 proc. w stosunku do zeszłego roku. W ten sposób kurierzy dostarczają coraz więcej w ciągu godziny, osiągając wyższe przychody. Jednocześnie, systematycznie podwyższamy komfort kurierów, jako użytkowników naszej aplikacji, w wymiarze dodatkowych usług, poprzez wdrażanie w Polsce założeń “Zobowiązania wobec kurierów”. Analizy Glovo przeprowadzone we wszystkich krajach, w których aktualnie wdrażane jest zobowiązanie wskazują, że średnie tygodniowe zarobki kurierów wzrosły o 10 proc. w porównaniu z okresem przed wdrożeniem projektu. W ramach wspomnianego “Zobowiązania wobec kurierów” oferujemy dostęp do ubezpieczenia od wypadków losowych, wsparcie podczas choroby oraz dodatkowe bonusy w przypadku narodzin dziecka. Ponadto, umożliwiamy kurierom rozwój we własnym zakresie, oferując im dostęp do szeregu kursów językowych i szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania biznesem czy umiejętności miękkich.